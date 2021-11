'दिल्ली के pollution से ब्रेक लीजिए', CM केजरीवाल के गोवा दौरे पर बीजेपी का तंज

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) गोवा के राजनीतिक दौरे पर हैं. सीएम केजरीवाल के इस दौरे पर बीजेपी की गोवा यूनिट ने तंज कसा है. गोवा बीजेपी के ट्विटर हैंडल से दिल्ली के प्रदूषण पर तंज कसा गया. बता दें कि गोवा में अगले साल के शुरुआती महीनों में विधानसभा चुनाव (Goa Election 2022) होने हैं. केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भी इसकी तैयारियों में जुटी है.

बीजेपी गोवा ने ट्वीट किया, 'हम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का गोवा में स्वागत करते हैं. गोवा में वह दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर से ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि यहां हवा साफ है.' गोवा बीजेपी ने इसे पॉलिटिकल टूरिज्म कहा है.

We welcome Delhi CM @ArvindKejriwal in Goa to breathe fresh air and take a break from rising pollution crisis back in Delhi. #politicaltourism@AamAadmiParty @AAPGoa