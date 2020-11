LIVE: तेजस्वी यादव चुने गए महागठबंधन के नेता, विधायकों से बोले- सरकार हमारी ही बनेगी

बिहार में महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद अब मंथन का दौर चल रहा है. गुरुवार को पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर महागठबंधन के नेताओं का जमावड़ा लगा. इस दौरान सभी दलों के नेता बैठक में पहुंचे. महागठबंधन की बैठक में राजद नेता तेजस्वी यादव ने सभी नेताओं को संबोधित भी किया. महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव को गठबंधन का नेता चुना गया है.

महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि सरकार महागठबंधन की ही बनेगी, सभी विधायकों को पूरे महीने पटना में रहने को भी कहा गया है.

Patna: Rashtriya Janata Dal leaders hold review meeting for #BiharElection, at the residence of former CM Rabri Devi pic.twitter.com/UsiUKahSR6