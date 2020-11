कौन होगा मुख्यमंत्री? नीतीश बोले- मैंने दावा नहीं किया, NDA लेगा फैसला

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का परचम लहराने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. मुख्यमंत्री की कुर्सी के सवाल पर नीतीश ने चौंकाने वाला बयान दिया है.

सीएम बनने के फैसले के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री बनने का दावा नहीं किया है. इस पर फैसला राजग में शामिल पार्टियां करेंगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा. उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से कोई दवाब नहीं है, सीएम पद के लिए एनडीए की बैठक में फैसला होगा.

इससे पहले उन्होंने कहा कि जनता ने एनडीए को बहुमत दिया है और हम सरकार बनाएंगे. शपथ ग्रहण को लेकर उन्होंने कहा कि इसका अभी निर्णय नहीं लिया गया है कि शपथ ग्रहण छठ या दिवाली के बाद होगा. हम रिजल्ट की समीक्षा कर रहे हैं. सहयोगी चार पार्टियों के नेता कल बैठक करेंगे. उन्होंने कहा कि इसमें तीन से चार दिन का वक्त लग सकता है.

