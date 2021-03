बंगाल: बीजेपी का नया दांव, नड्डा का ऐलान- महिष्य और तेली जाति OBC लिस्ट में होंगी शामिल

पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने पिछड़े वर्ग की जातियों को लुभाने के लिए नया दांव खेला है. कोतुलपुर में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो महिष्य और तेली जाति के लोगों को ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए एक आयोग का गठन करेगी. बंगाल में बीजेपी के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने इस बारे में एक ट्वीट भी किया है.

उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने अपनी वोट बैंक की तुष्टिकरण की राजनीति के चलते हिंदू धर्म की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां जैसे महिष्य, तेली आदि लोगों को उनके आरक्षण के अधिकार से वंचित रखा. उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार आएगी, आयोग बैठाएंगे और मंडल कमीशन में जो जातियां लिखी हैं. उनको सम्मान देकर, प्रयास करेंगे कि इन लोगों को भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए.

Big announcement by BJP national president J P Nadda regarding inclusion of left out Hindu castes in the OBC (Mahisya, Teli etc) list in Bengal... BJP government will constitute a commision and recommend their inclusion, he said.



