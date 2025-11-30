scorecardresearch
 
पश्चिम बंगाल: मालदा में BLO के पति पर हमला, बीजेपी ने TMC नेता पर लगाया आरोप

पश्चिम बंगाल के मालदा में BLO के पति पर हमले से राजनीतिक विवाद बढ़ गया है. बीजेपी ने टीएमसी नेता पर आरोप लगाया है. टीचर्स एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट की धमकी देते हुए आरोपी की गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग की है.

पुलिस ने केस दर्ज करके छानबीन शुरू की है. (Photo: ITG)
पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक BLO के पति पर हमले के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इस मारपीट के पीछे तृणमूल कांग्रेस (TMC) के स्थानीय नेता का हाथ है. यह घटना मालदा के हरिश्चंद्रपुर नंबर 2 ब्लॉक के सुल्ताननगर ग्राम पंचायत के दतियां गांव में हुई. पीड़िता BLO जो एक असिस्टेंट टीचर हैं, उनके पति घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं. BLO ने यह भी आरोप लगाया कि पहले पुलिस ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की थी.

इलाके के शिक्षकों ने मिलकर बीडीओ दफ्तर में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके दबाव में आकर पुलिस को आखिरकार FIR दर्ज करनी पड़ी और मामले की छानबीन शुरू करनी पड़ी. 

हरिश्चंद्रपुर साउथ सर्कल के अलग-अलग प्राइमरी स्कूलों के प्रिंसिपल और असिस्टेंट टीचरों ने BDO और स्कूल इंस्पेक्टर को एक मांग पत्र सौंपा है. टीचर्स एसोसिएशन ने आरोपी नेता को तुरंत गिरफ्तार न करने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है.

पीड़ित टीचर के गंभीर आरोप...

पीड़ित असिस्टेंट टीचर निवेदिता मंडल ने आरोपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि आरोपी कसीमुद्दीन घटना के बाद से ही रात में घर पर आकर धमका रहा है. टीचर ने बताया कि पुलिस प्रशासन से बैठकर मामले को सुलझाने को कहा गया था, लेकिन शिक्षक समुदाय के दबाव में आकर पुलिस ने FIR दर्ज की. उन्होंने आशंका जताई कि जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, वे बेखौफ नहीं रह पाएंगे और वह इलाके में घूम रहा है, जिसके कारण वह रात में घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं.

यह भी पढ़ें: 'खून से सने हाथ... अब तक 40 लोगों की मौत', बंगाल में वोटर लिस्ट की SIR जांच पर TMC-EC के बीच टकराव तेज

टीचर्स एसोसिएशन की क्या मांगें हैं?

शिक्षकों द्वारा सौंपे गए मांग पत्र में घटना की पूरी जांच, आरोपी के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई और टीचर को सुरक्षा देने की मांग की गई है. टीचर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपी नेता को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

TMC नेता का बयान

दूसरी तरफ, इस मामले में TMC INTUC प्रेसिडेंट साहेब दास का दावा है कि वह पुलिस प्रशासन से कहेंगे कि दोषी किसी भी पार्टी का हो, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे.

