बस 5 मिनट की देरी... अमित शाह से नहीं मिल पाए उपेंद्र कुशवाहा, सीट शेयरिंग पर हैं नाखुश

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा है. इस बीच, बुधवार को दिल्ली में बड़ी हलचल देखी जा रही है. राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी (RLM) प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय सुबह दिल्ली पहुंच गए हैं. दोनों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करनी है और सीट शेयरिंग पर सहमति का फॉर्मूला निकालना है. लेकिन कुशवाहा की मुलाकात फिलहाल टल गई, क्योंकि वे शाह के आवास पर 5 मिनट की देरी से पहुंचे.

सूत्रों के मुताबिक, अमित शाह अपने आवास से निकल चुके थे और ठीक पांच मिनट बाद कुशवाहा वहां पहुंचे. बताया जा रहा है कि शाह के घर पहुंचने से पहले कुशवाहा अपने दिल्ली स्थित आवास गए थे. कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे ही अमित शाह अपने घर लौटेंगे, उपेंद्र कुशवाहा उनसे मुलाकात कर सकते हैं.

दरअसल, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर खासे नाराज हैं. उनकी नाराजगी की मुख्य वजह महुआ विधानसभा सीट को लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को दिया जाना बताया जा रहा है. बीजेपी ने पटना में देर रात तक उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन मामला सुलझ नहीं सका. इसी वजह से कुशवाहा ने अपने सभी उम्मीदवारों को फिलहाल पार्टी का सिंबल जारी नहीं किया है.

सूत्रों का कहना है कि मंगलवार रात उन्हें मनाने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री नितिन नवीन और ऋतुराज सिन्हा देर रात उनके पटना आवास पहुंचे थे. मुलाकात के बाद कुशवाहा ने साफ कहा था कि 'नथिंग इज वेल इन एनडीए'. यानी एनडीए में सबकुछ ठीक नहीं है.

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

दिलचस्प यह है कि इसी बयान से कुछ घंटे पहले मंगलवार सुबह उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर लिखा था कि एनडीए दलों में सीटों को लेकर सौहार्दपूर्ण बातचीत हो चुकी है और सभी दल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट हैं. लेकिन देर रात हालात बदल गए.

बीजेपी ने अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी कर दी है और अब गठबंधन के भीतर नाराज नेताओं को मनाने की कवायद जारी है. दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की संभावना के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी की आपात बैठक भी स्थगित कर दी है.

---- समाप्त ----