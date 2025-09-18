बिहार: मगध और शाहाबाद में अमित शाह की रैली, बोले- एनडीए जीतेगा 80% से ज्यादा सीटें

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं. उन्होंने सूबे के शाहाबाद और मगध क्षेत्रों में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया. उन्होंने आने वाले चुनावों में एनडीए को मजबूत करने और 80 फीसदी से ज्यादा सीटें जीतने का संकल्प लिया. अमित शाह ने कहा कि बिहार की समृद्धि और विकास का रास्ता केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव है. उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा.

अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आने वाले दिनों में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी. उन्होंने कहा कि जितना एनडीए मजबूत होगा, उतना ही बीजेपी मजबूत होगी और बिहार का विकास होगा.

केंद्रीय मंत्री ने मगध और शाहाबाद क्षेत्रों में कम सफलता मिलने का जिक्र करते हुए कार्यकर्ताओं से इस बार 80 फीसदी से ज्यादा सीटें जीतने का आह्वान किया.

राम मंदिर और ट्रिपल तलाक का जिक्र...

अमित शाह ने कहा कि क्या कोई सोच सकता था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा भी किया. इसके अलावा, उन्होंने धारा 370 हटाने और ट्रिपल तलाक खत्म करने जैसे फैसलों का भी जिक्र किया.

घुसपैठ को बनाया बड़ा मुद्दा

अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल "घुसपैठी बचाओ यात्रा" कर रहे हैं. उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से पूछा कि क्या घुसपैठियों को वोट और रोजगार का अधिकार मिलना चाहिए? शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे हर घर जाकर लोगों को बताएं कि अगर ये लोग सरकार में आए तो हर जगह घुसपैठिए नजर आएंगे.

