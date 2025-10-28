scorecardresearch
 

'देखिए बहरूपिया का गाड़ी जा रहा है...', मधेपुरा में तेज प्रताप यादव का RJD प्रत्याशी चंद्रशेखर पर तीखा हमला

मधेपुरा में जनशक्ति जनता दल प्रत्याशी संजय यादव की चुनावी सभा में पहुंचे तेज प्रताप यादव ने राजद उम्मीदवार प्रोफेसर चंद्रशेखर पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सभा के दौरान कहा, देखिए बहरूपिया का गाड़ी जा रहा है. तेज प्रताप ने चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री रहते भ्रष्टाचार और लूट का जिम्मेदार ठहराते हुए जनता से उनके झांसे में न आने की अपील की.

भ्रष्टाचार और लूट का जिम्मेदार ठहराया.(Photo: Screengrab)
बिहार के मधेपुरा में मंगलवार को जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी संजय यादव की चुनावी सभा का आयोजन हुआ. इसमें लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पहुंचे. तेज प्रताप यादव ने राजद उम्मीदवार और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर पर तीखा हमला बोला. 

दरअसल, मंगलवार को जब तेज प्रताप जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो इस दौरान जनसभा के सामने से रोड पर राजद उम्मीदवार प्रोफेसर चंद्रशेखर का चुनाव प्रचार वाहन जा रहा था. यह देखते ही  तेज प्रताप ने कहा कि देखिए बहरूपिया का गाड़ी जा रहा है. उन्होंने चंद्रशेखर को 'बहरूपिया' बताते हुए लोगों से अपील की कि वे उनके झांसे में न आएं और सच को पहचानें.

तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि जब चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया. उन्होंने कहा कि  इनका असली चेहरा जनता के सामने आना चाहिए, इन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया है. मंच से तेज प्रताप ने आगे कहा कि हम इन्हें अच्छी तरह जानते हैं, देखिए कैसे हमारी मौजूदगी देखकर भाग रहे हैं.

देखें वीडियो...

वहीं, तेज प्रताप के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल में हलचल मच गई है. राजद खेमे ने इसे निराधार बताते हुए पलटवार की तैयारी शुरू कर दी है. मधेपुरा का चुनावी संग्राम अब तेज प्रताप के इस बयान से और भी गरमाता नजर आ रहा है.

रिपोर्ट- मुरारी सिंह.
