'देखिए बहरूपिया का गाड़ी जा रहा है...', मधेपुरा में तेज प्रताप यादव का RJD प्रत्याशी चंद्रशेखर पर तीखा हमला

बिहार के मधेपुरा में मंगलवार को जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी संजय यादव की चुनावी सभा का आयोजन हुआ. इसमें लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पहुंचे. तेज प्रताप यादव ने राजद उम्मीदवार और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर पर तीखा हमला बोला.

दरअसल, मंगलवार को जब तेज प्रताप जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो इस दौरान जनसभा के सामने से रोड पर राजद उम्मीदवार प्रोफेसर चंद्रशेखर का चुनाव प्रचार वाहन जा रहा था. यह देखते ही तेज प्रताप ने कहा कि देखिए बहरूपिया का गाड़ी जा रहा है. उन्होंने चंद्रशेखर को 'बहरूपिया' बताते हुए लोगों से अपील की कि वे उनके झांसे में न आएं और सच को पहचानें.

यह भी पढ़ें: 'मैं RJD में लौटने से अच्छा मौत चुनूंगा...' बोले-तेज प्रताप यादव

तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि जब चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया. उन्होंने कहा कि इनका असली चेहरा जनता के सामने आना चाहिए, इन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया है. मंच से तेज प्रताप ने आगे कहा कि हम इन्हें अच्छी तरह जानते हैं, देखिए कैसे हमारी मौजूदगी देखकर भाग रहे हैं.

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

देखें वीडियो...

वहीं, तेज प्रताप के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल में हलचल मच गई है. राजद खेमे ने इसे निराधार बताते हुए पलटवार की तैयारी शुरू कर दी है. मधेपुरा का चुनावी संग्राम अब तेज प्रताप के इस बयान से और भी गरमाता नजर आ रहा है.

---- समाप्त ----

रिपोर्ट- मुरारी सिंह.