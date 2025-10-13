scorecardresearch
 

दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम पटना के दीघा से लड़ेंगी चुनाव, भाकपा माले ने दिया टिकट

बिहार चुनाव में सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन दिव्या गौतम को भाकपा माले ने दीघा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है. एनडीए में सीट बंटवारे के बाद अब महागठबंधन में भी हलचल तेज है और संभावित उम्मीदवारों के नाम धीरे-धीरे सामने आने लगे हैं.

सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम लड़ेंगी चुनाव. (Photo: ITG)
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की सीट शेयरिंग तय होने के बाद अब महागठबंधन में हलचल तेज हो गई है. अभी तक सीट बंटवारे का आधिकारिक फॉर्मूला सामने नहीं आया है, लेकिन इस बीच गठबंधन के संभावित उम्मीदवारों के नाम धीरे-धीरे उजागर होने लगे हैं. इन्हीं नामों में सबसे ज्यादा चर्चा में हैं दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन दिव्या गौतम का नाम. भाकपा माले ने पटना की दीघा विधानसभा सीट से दिव्या गौतम को मैदान में उतारा है. दिव्या दिवंगत फ़िल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की कजिन हैं.

एनडीए में यह सीट बीजेपी के पास
गौरतलब है कि एनडीए की ओर से यह सीट भारतीय जनता पार्टी (BJP) के खाते में है. अब महागठबंधन के अंदर यह सीट सीपीआई(एमएल) ने ले ली है.

कौन हैं दिव्या गौतम?
दिव्या गौतम, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन हैं और उनका राजनीतिक व शैक्षणिक सफर काफी मजबूत रहा है. उन्होंने पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज से मास कम्युनिकेशन में स्नातक किया है. कॉलेज के दिनों से ही वे छात्र राजनीति से जुड़ी रहीं और वर्ष 2012 में आईसा (AISA) की ओर से पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ (PUSU) अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था, जिसमें वे दूसरे स्थान पर रहीं.

दिव्या गौतम को दीघा से टिकट मिला है.

इसके अलावा, दिव्या गौतम ने अपने पहले प्रयास में ही 64वीं बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की थी और आपूर्ति निरीक्षक पद के लिए चयनित हुईं, लेकिन उन्होंने वह सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं की. वर्तमान में वे यूजीसी-नेट क्वालिफाइड हैं और पीएचडी कर रही हैं.

2020 में दीघा सीट का क्या रहा राजनीतिक समीकरण?
पिछले विधानसभा चुनाव (2020) में दीघा सीट से बीजेपी के संजीव चौरसिया ने जीत दर्ज की थी. उन्हें 97,044 वोट मिले थे, जबकि सीपीआई(एमएल) की शशि यादव को 50,971 वोट मिले और वे दूसरे स्थान पर रहीं. बिहार विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होंगे, और मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी.

