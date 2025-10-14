बिहार: शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब रघुनाथपुर से लड़ेंगे चुनाव, इस पार्टी ने दिया टिकट

राजद (RJD) ने बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपने कई उम्मीदवारों को मंगलवार को चुनावी सिंबल जारी कर दिया. सीवान से पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को रघुनाथपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया है. वहीं अवध बिहारी चौधरी को सिवान से और अख्तरूल साहिन को समस्तीपुर से चुनाव लड़ने का मौका मिला है. पार्टी की ओर से जारी किए गए इस निर्णय के बाद उम्मीदवारों ने प्रचार की तैयारी शुरू कर दी है. चुनाव में इन उम्मीदवारों के प्रचार अभियान पर सभी की निगाहें हैं.

शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने लालू, तेजस्वी यादव से की थी मुलाकात

शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने इसी साल अप्रैल में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात कर अपने बेटे ओसामा को रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव रखा था. इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि 'रघुनाथपुर हमारा पारंपरिक क्षेत्र है, इसलिए हमने सोचा है कि ओसामा को यहां से मैदान में उतारें.'

हरिशंकर यादव दो बार रह चुके हैं विधायक

उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गईं थीं. ये पहले से तय माना जा रहा था कि ओसामा को रघुनाथपुर से टिकट मिलेगा. मुलाकात के समय मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव ने ओसामा के समर्थन में अपनी सीट छोड़ने का फैसला लिया था. सिवान जिले की रघुनाथपुर विधानसभा सीट फिलहाल आरजेडी के कब्जे में है, जहां से हरिशंकर यादव लगातार दूसरी बार विधायक बने थे.

अब पार्टी ने आधिकारिक तौर पर ओसामा शहाब को रघुनाथपुर से उम्मीदवार बना दिया है. हालांकि, सियासी गलियारों में अब यह चर्चा जोरों पर है कि क्या दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाल पाएंगे और इस कठिन चुनावी परीक्षा में कामयाब हो सकेंगे?

बिहार में छह नवंबर और ग्यारह नवंबर को चुनाव है. जबकि 14 को नतीजे घोषित किए जाएंगे.

