बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर, आज JDU छोड़ RJD में शामिल होंगे संतोष कुशवाहा

बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है. इस कड़ी में आज एक बड़ा उलटफेर होने जा रहा है. जनता दल यूनाइटेड (JDU) के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है.

कुशवाहा आज राष्ट्रीय जनता दल (RJD) का दामन थामेंगे. सूत्रों के मुताबिक, कुशवाहा ने अपनी सीट भी तय कर ली है और वह धमदाहा विधानसभा सीट से जेडीयू की मौजूदा मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं.

संतोष कुशवाहा के सियासी करियर की बात करें तो वह 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के टिकट से लोकसभा पहुंचे थे. 2024 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव ने कांटे के मुकाबले में संतोष कुमार को 16 हजार से अधिक वोटों के अंतर से हरा दिया था.

इससे पहले वह बीजेपी में थे और 2010 में वह बीजेपी विधायक बने थे लेकिन 2013 में उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया था.

आरजेडी की अहम बैठक

वहीं आरजेडी की रणनीतिक बैठकों का दौर भी आज बेहद अहम रहेगा. पार्टी का संसदीय बोर्ड की आज दोपहर 1:30 बजे राबड़ी देवी के आवास पर बैठक होगी, जिसमें विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई जाएगी.

इस बैठक में महागठबंधन के सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर भी अहम चर्चा होगी. बैठक में तय किया गया है कि तमाम अंतिम फैसलों के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अधिकृत किया जाएगा. इससे पहले, तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक भी होगी.

इधर एनडीए (NDA) की ओर से भी सीट बंटवारे को लेकर कवायद तेज हो गई है. बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान आज सुबह पटना पहुंचे और उन्होंने प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मुलाकात की है.

