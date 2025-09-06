'बस सेल्फ गोल्स न हों और...', बिहार चुनाव के लिए उपेन्द्र कुशवाहा ने दिया NDA को जीत का मंत्र

बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है. राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जोर-शोर से जुट हुई है. चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है. लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर में चुनाव के लिए मतदान करवाए जा सकते हैं. इससे पहले प्रदेश की सियासत भी चरम पर है. राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए के पास चुनाव में इस बार जीतने का अच्छा मौका है.

राजधानी पटना में ‘जगदेव प्रसाद’ की पुण्यतिथि पर आयोजित रैली को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में हमने अच्छा प्रदर्शन किया था. अगर बस हम ख़ुद का नुक़सान न करें तो हम इस विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं.

कुशवाहा लोकसभा के दौरान बीजेपी नेताओं द्वारा भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को कराकत लोकसभा सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर सवाल खड़ा किए. उन्होंने कहा कि कराकत सीट आख़िरकार CPI(ML) लिबरेशन के उम्मीदवार राजा राम कुशवाहा के पास गई. इसके बाद उन्हें बीजेपी के कोटे से राज्यसभा का सदस्य बनाया गया.

उन्होंने संसद सीटों के लिए नए सीमांकन की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया और कहा कि बिहार के लिए ये बेहद आवश्यक है और जनसंख्या के हिसाब से राज्य को 40 की जगह 60 सीटें मिलनी चाहिए.

उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तंज कसते हुए कहा, 'जब नए नेतृत्व का उदय राजनीतिक विरासत से नहीं होता, तो राजनीतिक दल समाप्त हो जाता है, जैसे कभी मजबूत रही जगदेव प्रसाद की समाजवादी पार्टी.'

बता दें कि बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने अभी सीट बंटवारे का ऐलान नहीं किया है. साथ ही विपक्षी गठबंधन की ओर से भी सीट शेयरिंग को लेकर अभी कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.

