विधानसभा चुनाव से पहले RJD को लगा बड़ा झटका, नवादा के दो विधायकों का विधानसभा से इस्तीफा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आरजेडी के दो विधायकों ने पार्टी से किनारा कर लिया है और विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है. दोनों विधायकों का इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है.

विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को इस्तीफा सौंपते आरजेडी के दोनों विधायक. (Photo: Sumit Bhagat/ITG)
विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को इस्तीफा सौंपते आरजेडी के दोनों विधायक. (Photo: Sumit Bhagat/ITG)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है. नवादा जिले की दो विधानसभा सीटों नवादा और रजौली से मौजूदा विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. दोनों ने अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को सौंप दिया है.

दोनों के इस्तीफे से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. दावा किया जा रहा है कि JDU के टिकट पर ये दोनों नेता आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं. वहीं विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. स्तीफा देने वाले दोनों नेता गया में पीएम की सभा में मंच पर भी मौजूद थे.

आपको बता दें कि बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होंगे. मतगणना 14 नवंबर को होगी. विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करने के लिए राजनीतिक पार्टियां इस वक्त चुनाव प्रचार में जुट गई हैं. 

महागठबंधन में फंसा सीट शेयरिंग का पेंच

विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंस गया है. कांग्रेस कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है. इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव दिल्ली में मौजूद हैं. हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर जब सवाल किया गया तो लालू यादव ने कहा कि तकलीफ की कोई बात नहीं, सब सही है.

जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव रविवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे. जहां सीट बंटवारे को लेकर अहम चर्चा होनी है. वहीं तीनों नेता कल जमीन के बदले नौकरी मामले में कोर्ट में पेश होंगे. कोर्ट ने उन्हें नोटिस देकर हाजिर होने का निर्देश दिया है.

