scorecardresearch
 

Feedback

बिहार: NDA में आज सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर, जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पहुंचे दिल्ली

जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर होने वाली अहम बैठक में हिस्सा लेने पटना से दिल्ली पहुंच गए हैं. इस बैठक में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर अंतिम चर्चा होने की संभावना है. रवाना होने से पहले उन्होंने पटना में कहा कि जनता को नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है. साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव के हर घर नौकरी वाले वादे पर तंज कसते हुए कहा कि 'जिन्हें नौकरी दी, उनसे जमीन ले ली'

Advertisement
X
एनडीए की मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंचे संजय झा (Photo: Screengrab)
एनडीए की मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंचे संजय झा (Photo: Screengrab)

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूले को अंतिम रूप देने के लिए जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा पटना से दिल्ली पहुंच गए हैं. यह बैठक सीट बंटवारे और चुनावी रणनीति को लेकर बेहद अहम मानी जा रही है.

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में होने वाली इस बैठक में भाजपा और जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के बीच सीटों के बंटवारे सहित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी. संभावना है कि एनडीए का सीट फॉर्मूला इसी बैठक के बाद सार्वजनिक किया जाएगा.

सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला आएगा सामने

सम्बंधित ख़बरें

bihar election nda seat sharing dispute
सीट शेयरिंग को लेकर NDA में माथापच्ची जारी, मांझी दिखे नाराज तो चिराग बोले- All Is Well 
बिहार चुनाव: तेजस्वी का 'हर घर नौकरी' Vs नीतीश का 1 करोड़ रोजगार, किसका चलेगा दांव? 
बिहार के युवाओं की 'वोट पावर' किसका करेगी बेड़ा पार? देखें 'श्वेतपत्र' 
When the government is scared, it puts the police in front, said a youth from Bihar.
तेजस्वी-नीतीश के वादों का महासंग्राम, कौन जीतेगा युवाओं का दिल? 
लोगों ने तेज प्रताप के साथ तस्वीरें लीं. (Photo: Screengrab)
गाड़ी रोक जलेबी बनाने लगे तेज प्रताप, लोगों की लगी भीड़, Video वायरल 

पटना एयरपोर्ट पर रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में संजय झा ने कहा, 'अब नॉमिनेशन का समय आ गया है, सभी को पता है कि क्या होने वाला है और नतीजा क्या रहेगा, जनता नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ी है. बिहार में एनडीए की जीत तय है.'

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

तेजस्वी के वादे पर संजय झा ने कसा तंज

उन्होंने आगे कहा कि, 'बहुत जल्द एनडीए में सब कुछ साफ हो जाएगा और सीटों का फॉर्मूला भी सबके सामने आ जाएगा. तेजस्वी यादव के 'हर घर नौकरी' वाले वादे पर तंज कसते हुए संजय झा ने कहा, 'देख लीजिए क्या हाल है, जिन लोगों को नौकरी दी, उनसे जमीन ले ली, अब उसी पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है. बिहार का युवा समझदार है और उसे नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है.'

Advertisement

नेताओं के पार्टी छोड़ने पर भी दी प्रतिक्रिया

जब उनसे पूछा गया कि कुछ जेडीयू नेता आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, तो संजय झा ने इसे सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया बताया. उन्होंने कहा, 'चुनाव के वक्त ऐसे बदलाव होते रहते हैं, टिकट की चाहत में लोग आते-जाते हैं, लेकिन चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जा रहा है और जीत हमारी होगी.'

राजनीतिक हलकों में इस बैठक को लेकर चर्चा तेज है. पहले फेज के चुनाव के लिए नॉमिनेशन की तारीख आ जाने के बाद भी एनडीए और इंडिया एलायंस में सीटों के बंटवारों को लेकर पेंच फंसा हुआ है. दोनों गठबंधन के सहयोगी दलों में इसको लेकर तनातनी बनी हुई है.
 

---- समाप्त ----
इनपुट - शुभम लाल
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement