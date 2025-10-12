बिहार: NDA में आज सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर, जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पहुंचे दिल्ली

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूले को अंतिम रूप देने के लिए जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा पटना से दिल्ली पहुंच गए हैं. यह बैठक सीट बंटवारे और चुनावी रणनीति को लेकर बेहद अहम मानी जा रही है.

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में होने वाली इस बैठक में भाजपा और जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के बीच सीटों के बंटवारे सहित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी. संभावना है कि एनडीए का सीट फॉर्मूला इसी बैठक के बाद सार्वजनिक किया जाएगा.

सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला आएगा सामने

पटना एयरपोर्ट पर रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में संजय झा ने कहा, 'अब नॉमिनेशन का समय आ गया है, सभी को पता है कि क्या होने वाला है और नतीजा क्या रहेगा, जनता नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ी है. बिहार में एनडीए की जीत तय है.'

तेजस्वी के वादे पर संजय झा ने कसा तंज

उन्होंने आगे कहा कि, 'बहुत जल्द एनडीए में सब कुछ साफ हो जाएगा और सीटों का फॉर्मूला भी सबके सामने आ जाएगा. तेजस्वी यादव के 'हर घर नौकरी' वाले वादे पर तंज कसते हुए संजय झा ने कहा, 'देख लीजिए क्या हाल है, जिन लोगों को नौकरी दी, उनसे जमीन ले ली, अब उसी पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है. बिहार का युवा समझदार है और उसे नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है.'

नेताओं के पार्टी छोड़ने पर भी दी प्रतिक्रिया

जब उनसे पूछा गया कि कुछ जेडीयू नेता आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, तो संजय झा ने इसे सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया बताया. उन्होंने कहा, 'चुनाव के वक्त ऐसे बदलाव होते रहते हैं, टिकट की चाहत में लोग आते-जाते हैं, लेकिन चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जा रहा है और जीत हमारी होगी.'

राजनीतिक हलकों में इस बैठक को लेकर चर्चा तेज है. पहले फेज के चुनाव के लिए नॉमिनेशन की तारीख आ जाने के बाद भी एनडीए और इंडिया एलायंस में सीटों के बंटवारों को लेकर पेंच फंसा हुआ है. दोनों गठबंधन के सहयोगी दलों में इसको लेकर तनातनी बनी हुई है.



