'तेजस्वी CM बने तो वक्फ कानून खत्म करेंगे', आरजेडी MLC का ऐलान, बीजेपी बोली- यही जंगलराज के लक्षण हैं

बिहार चुनावी माहौल में शनिवार को खगड़िया जिले के गोगरी में तेजस्वी यादव की जनसभा के दौरान आरजेडी एमएलसी कारी शोएब ने मंच से बड़ा ऐलान कर दिया. उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो वक्फ कानून को खत्म कर दिया जाएगा. उनके इस बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है.

कारी शोएब ने यह बयान तेजस्वी यादव की मौजूदगी में मंच से दिया. वह खगड़िया जिले के परबत्ता विधानसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी डॉ. संजीव कुमार के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा में बोल रहे थे. कार्यक्रम में आरजेडी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे.

कारी शोएब ने कहा, “जो लोग वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं, उनका इलाज करना है. अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम वक्फ कानून खत्म कर देंगे.”

वायरल वीडियो में आरजेडी एमएलसी कहते दिख रहे हैं, "साथियों तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए. हमारे बड़े भाई संजीव कुमार को आप जब विधायक बनाएंगे तो वो विधायक नहीं, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे. मैं समाज के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि बीजेपी के बहकावे में न आए. जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया, उनका इलाज करना है. जेडीयू-लोजपा ये सब विरोधी हैं. बिहार और देश को बचाने के लिए इस लानटेन छाप को यहां जिताइए. तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे. सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे. चाहे वो वक्फ बिल हो या कोई बिल हो. यहां सिर्फ इंसानियत की सरकार होगी, मोहब्बत की सरकार होगी. प्यार और भाईचारे की सरकार होगी."

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

उनके इस बयान पर मंच पर मौजूद कुछ लोगों ने तालियां बजाईं, लेकिन कई कार्यकर्ता असहज भी नजर आए. वहीं, तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और विकास, शिक्षा, और रोजगार पर बात करते रहे.

किसका इलाज करना है?

यही जंगल राज के लक्षण हैं और इसे कुचलना हैं।



Congress RJD don't respect Supreme Court, they never respect Parliament & they openly insult Democracy! People of Bihar will teach them a lesson. pic.twitter.com/KxaiRLNI3H — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) October 25, 2025

बीजेपी ने किया पलटवार

कारी शोएब के बयान के बाद एनडीए नेताओं ने आरजेडी पर तीखा हमला बोला. भाजपा नेताओं का कहना है कि यह बयान आरजेडी की असली मानसिकता को दिखाता है. बीजेपी आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीय ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "आरजेडी के मंच से ऐलान- अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो वक्फ कानून खत्म करेंगे. कानून तो रहेगा लेकिन जमीनों पर डाका डालने का इरादा साफ है. यही तो है आरजेडी का जंगलराज."

केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजीजू ने सोशल मीडिया पर लिखा, “किसका इलाज करना है? यही जंगलराज के लक्षण हैं और इसे कुचलना हैं. कांग्रेस और RJD सुप्रीम कोर्ट की इज्जत नहीं करते, वे कभी पार्लियामेंट की इज्जत नहीं करते और वे खुलेआम डेमोक्रेसी का अपमान करते हैं. बिहार के लोग उन्हें सबक सिखाएंगे.”

---- समाप्त ----