Bihar: 'अरे झूठा प्रधानमंत्री जी, शादीशुदा आदमी...', राजद MLC उर्मिला ठाकुर का PM मोदी पर विवादित बयान

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गरमा गई है. मुजफ्फरपुर की सभा में राजद MLC उर्मिला ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्नी जशोदा बेन का हवाला देकर 'झूठा' कहा और स्मृति ईरानी व कंगना रनौत का नाम घसीटा. बयान पर भाजपा महिला मोर्चा की ममता रानी ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी को चरित्र प्रमाणपत्र देने का हक किसी को नहीं है.

भाजपा महिला मोर्चा की ममता रानी ने किया पलटवार. (Photo: Mani Bhushan Sharma/ITG)
भाजपा महिला मोर्चा की ममता रानी ने किया पलटवार. (Photo: Mani Bhushan Sharma/ITG)

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी ने नया मोड़ ले लिया है. शनिवार को मुजफ्फरपुर के कांटी में आयोजित राजद की जनसभा में पार्टी की एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की. ठाकुर ने मंच से पीएम की निजी जिंदगी का हवाला देते हुए बीजेपी नेता स्मृति ईरानी और अभिनेत्री-राजनेता कंगना रनौत का नाम भी जोड़ा. उनके इस बयान के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है.

सभा को संबोधित करते हुए उर्मिला ठाकुर ने प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो लाख रुपए का कलम रखेंगे और कहेंगे कि हम फकीर हैं. शादीशुदा आदमी होकर झूठ बोलते हैं, अरे झूठा प्रधानमंत्री जी, शादीशुदा आदमी. कंगना रनौत और स्मृति ईरानी से जाकर मिल लीजिएगा, कितना बड़ा साधु बाबा है. चुनाव आयोग के कहने पर ही इन्हें याद आया कि जसोदा बहन उनकी पत्नी हैं. ऐसा झूठा आदमी जो जनता को ठगते-ठगते अपनी पत्नी को भी ठग दे, उस पर भरोसा कैसे किया जाए.

उर्मिला ठाकुर ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में भारी फर्क है. उन्होंने पीएम मोदी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि बिहार की जनता अब उनके झांसे में आने वाली नहीं है. ठाकुर के इस बयान से सभा स्थल पर समर्थक गूंज उठे लेकिन साथ ही राजनीतिक विवाद की आग भी भड़क उठी.

देखें वीडियो...

राजद MLC के बयान पर BJP ने किया पलटवार

उनकी इस टिप्पणी पर भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य डॉ. ममता रानी ने कड़ा पलटवार किया. ममता रानी ने कहा कि उर्मिला ठाकुर को प्रधानमंत्री को चरित्र प्रमाणपत्र देने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी को देश की 140 करोड़ जनता ने बहुमत से प्रधानमंत्री चुना है. इस तरह की बयानबाजी उनकी लोकप्रियता से बौखलाहट का नतीजा है.

ममता रानी ने राजद और कांग्रेस पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ये दल एक ओर महिलाओं के सम्मान और योजनाओं की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर मां-बहन को अपशब्द कहने से भी नहीं चूकते. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता सब कुछ देख रही है और चुनाव में इसका जवाब देगी. गौरतलब है कि हाल ही में पीएम मोदी की मां को लेकर विपक्ष के नेताओं के विवादित बयान सामने आए थे. अब उर्मिला ठाकुर की टिप्पणी ने चुनावी मौसम को और अधिक गरमा दिया है.

