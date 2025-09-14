scorecardresearch
 

'पेट्रोल पंप मेरा नहीं रिश्तेदार का है...', आरोपों पर BJP सांसद संजय जायसवाल की सफाई

भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने जन सुराज के प्रशांत किशोर पर लगाए गए आरोपों का पलटवार किया. उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप उनका नहीं, रिश्तेदार का है. साथ ही किशोर के जन्म से जुड़ी अफवाह और शराबबंदी हटाने के वादे पर भी सवाल उठाए. जायसवाल ने आरोप लगाया कि किशोर और उनके सहयोगी निजी किस्सों व कारोबारों के जरिए राजनीतिक प्रचार करते हैं.

संजय जायसवाल ने कहा कि पेट्रोल पंप मेरे रिश्तेदार का है. (Photo: Screengrab)
भाजपा नेता सह सांसद संजय जायसवाल ने जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए आरोपों का कड़ा जवाब देते हुए उनपर निशाना साधा. जायसवाल ने कहा कि जो पेट्रोल पंप मेरे ऊपर दिखाया जा रहा है, वह मेरा नहीं है बल्कि मेरे रिश्तेदार का है.

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता और उनके सहयोगी समय-समय पर निजी जीवन और पुराने किस्सों को आधार बनाकर प्रचार कर रहे हैं. बयान में जायसवाल ने एक पुरानी अफवाह का जिक्र करते हुए कहा कि जब प्रशांत किशोर का जन्म हुआ था तो नर्स की अंगूठी चोरी होने की बात सुनाई गई. यह सब मैंने कभी उनसे नहीं पूछा.

संजय जायसवाल ने क्या कहा?
जायसवाल ने आगे कहा कि राजनीतिकरण के समय भी प्रशांत किशोर के ऊपर सवाल उठते रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि विज्ञापन और कुछ कारोबारों के संबंधों को लेकर नाम सामने आना चाहिए. उनके मुताबिक़ ‘एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड’ के निदेशकों और उनसे जुड़े लोगों के रिफाइनेंस या भुगतान पर सवाल उठते हैं.

संजय जायसवाल ने दावा किया कि प्रशांत किशोर ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि अगर वे सरकार में आएंगे तो एक घंटे के भीतर शराबबंदी हटा देंगे और यह तरह-तरह के वादे सामाजिक व आर्थिक निहितार्थ रखते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर लोगों को मिलने वाली सुविधाओं और ख़र्चों का भी हिसाब जनता को जानना चाहिए. उनके अनुसार समाज-सेवा और जनहित के नाम पर बड़े पैमाने पर धनराशि खर्च की जा रही है.

बिहार में कब है चुनाव?
बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर से नवंबर के बीच हो सकती है. मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2025 में समाप्त हो रहा है, इसलिए चुनाव आयोग इसी अवधि में नया चुनाव कराएगा. इस चुनाव में कुल 243 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और मतदाता अपने-अपने क्षेत्र से प्रतिनिधियों का चयन करेंगे. अभी तक आधिकारिक तिथियों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार चुनाव आयोग चरणबद्ध तरीके से मतदान कराएगा.

सुरक्षा, मतदाता सुविधा और त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल बनाया जाएगा. पिछले चुनावों की तरह इस बार भी ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग होगा. राजनीतिक दलों ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में प्रचार अभियान तेज हो जाएगा.

