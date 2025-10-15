scorecardresearch
 

'चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन लक्ष्य 150 सीटों का...,' प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान

बिहार में चुनावी शोर के बीच प्रशांत किशोर ने अब साफ कर दिया है कि वे विधानसभा के चुनावी मैदान में खुद नहीं उतरेंगे. हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी 'जन सुराज' के लिए 150 सीटों का लक्ष्य तय किया है और कहा, इससे कम सीटें आईं तो उसे हार माना जाएगा.

जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया. (File Photo-PTI)
जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि वे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि यह फैसला उन्होंने 'जनहित' और 'बड़े मकसद' के लिए लिया है. हालांकि, 48 वर्षीय पूर्व चुनाव रणनीतिकार ने अपनी पार्टी के लिए बड़ा लक्ष्य तय किया है. उन्होंने कहा, सुराज पार्टी को कम से कम 150 सीटें जीतनी होंगी, वरना इसे हार के रूप में देखा जाएगा.

प्रशांत किशोर ने कहा, मैं बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा. यह निर्णय किसी राजनीतिक रणनीति के तहत नहीं, बल्कि जनहित को ध्यान में रखकर लिया गया है. हमारा लक्ष्य 150 सीटें जीतना है, इससे कम हुआ तो हम उसे हार मानेंगे.

उनके इस ऐलान से पहले जन सुराज पार्टी अपने उम्मीदवारों की अब तक दो सूचियां जारी कर चुकी हैं. पहले सूची में 51 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे. जबकि दूसरी सूची में 66 नाम शामिल थे. इन दोनों सूचियों में प्रशांत किशोर का नाम नहीं था, जिसके बाद यह अटकलें तेज हो गई थीं कि क्या वे खुद मैदान में उतरेंगे. अब उनके इस बयान ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है.

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव में नहीं होगा तेजस्वी vs प्रशांत किशोर? जन सुराज पार्टी ने राघोपुर से उतारा कैंडिडेट

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

इससे पहले प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार रहे हैं. उन्होंने देश की कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के लिए चुनावी रणनीति तैयार की है. अब वे बिहार में अपनी पार्टी के विस्तार पर फोकस कर रहे हैं. जन सुराज पार्टी ने पिछले कुछ महीनों में राज्यभर में जनसंवाद यात्राएं की हैं और संगठन विस्तार पर जोर दिया है.

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव: लालू-नीतीश की जंग में प्रशांत किशोर की एंट्री! 'जंगलराज' का डर या 'सुशासन' पर लगेगी मुहर?

---- समाप्त ----
Advertisement

