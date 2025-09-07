scorecardresearch
 

'बिहार में सरकार बनी तो 100 मंत्री-अफसर जाएंगे जेल', प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान

खगड़िया में आयोजित बिहार बदलाव सभा में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार और राजद नेतृत्व पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा कि अगर जन सुराज की सरकार बनी तो बिहार के सबसे भ्रष्ट 100 मंत्री और अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा और उनकी अवैध कमाई उनके बच्चों से वसूली जाएगी. उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में गुंडागर्दी और लूट का राज था.

खगड़िया में पीके ने की चुनावी सभा (Photo: ITG)
बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. जन सुराज पार्टी के संस्थापक और चुनाव रणनीतिकार रह चुके प्रशांत किशोर ने शनिवार को खगड़िया में आयोजित बिहार बदलाव सभा में बड़ा बयान दिया. हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं, लेकिन अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.

सबसे भ्रष्ट 100 मंत्री और अधिकारी जाएंगे जेल: पीके

प्रशांत किशोर ने कहा, 'बिहार के जो सबसे भ्रष्ट 100 मंत्री और अधिकारी हैं, उन्हें अभी से पूजा-पाठ करना चाहिए, जन सुराज पार्टी की सरकार बनी तो उन्हें जेल भेजा जाएगा और उनकी अवैध कमाई उनके बच्चों से भी वसूली जाएगी.'

उन्होंने लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी राजद पर भी तीखा हमला बोला. पीके ने कहा कि राजद की पूरी फंडिंग बालू माफिया और शराब माफिया से होती है. प्रशांत ने खुद की तुलना करते हुए कहा, 'मैं सरस्वती की कृपा से खाता हूं, लेकिन लालू परिवार ने बिहार को गर्त में धकेल दिया.'

तेजस्वी पर भी प्रशांत किशोर ने बोला हमला

तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब वो उपमुख्यमंत्री बने तो उस दौरान बिहार में लूट और गुंडागर्दी का बोलबाला रहा. 'तेजस्वी अपने माता-पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, यही वजह है कि बिहार की हालत लगातार खराब होती गई.'

pk

उन्होंने लोगों से अपील की कि बिहार को बदलने के लिए अब नई राजनीति को मौका देना होगा. प्रशांत ने दावा किया कि जन सुराज पार्टी ही वह विकल्प है, जो भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी से मुक्त सरकार दे सकती है. जन सुराज पार्टी अब लगातार जिलों में जाकर इस तरह की सभाओं के जरिए जनता से जुड़ने की रणनीति पर काम कर रही है.

