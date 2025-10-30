scorecardresearch
 

Feedback

जल रहा था शहर, हेलिकॉप्टर से भेजे गए थे SP... PM मोदी ने दिलाई गोलू अपहरण कांड की याद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर रैली में 2001 के चर्चित गोलू अपहरण और हत्या कांड का जिक्र कर महागठबंधन पर तीखा हमला बोला. इस मामले ने उस समय पूरे बिहार को हिला दिया था, जब गोलू की हत्या के बाद शहर हिंसा की आग में जल उठा था. 23 साल बाद पुलिस ने फिर इस केस की फाइल खोली है, जिससे कई राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है.

Advertisement
X
मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी ने की चुनावी जनसभा (Photo: PTI)
मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी ने की चुनावी जनसभा (Photo: PTI)

बिहार में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर में एक रैली को संबोधित किया जहां उन्होंने लोगों को शहर के चर्चित गोलू अपहरण कांड की याद दिलाई और महागठबंधन पर तंज कसा. ऐसे में हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या था गोलू अपहरण कांड जिसका जिक्र कर पीएम मोदी ने लालू यादव और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. बिहार में जिस वक्त गोलू का अपहरण हुआ था उस समय बिहार में लालू यादव की पार्टी का शासन था. 

साल 2001 में हुआ था गोलू अपहरण कांड

साल 2001 में मुजफ्फरपुर में गोलू नाम के मासूम बच्चे को पहले अगवा कर लिया गया था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी. गोलू का शव मिलने के बाद पूरा शहर गुस्से में उबल पड़ा था. लोगों ने मुख्य सड़क से लेकर शहर की गलियों तक को जाम कर रखा था और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूरा शहर बंद कर दिया था. बीते साल ही पुलिस ने इस मामले को फिर से खोला है.

सम्बंधित ख़बरें

tej pratap rally
तेजप्रताप के कार्यक्रम में तेजस्वी के नारे, RJD समर्थकों ने किया हंगामा 
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि घोषणा पत्र कई बार वोटरों को गलत दिशा में ले जाता है. (File Photo)
अगर चुनावी वादे अधूरे रह जाएं तो क्या वोटर अदालत तक जा सकता है? 
तेजस्वी के चुनावी कैंपेन में बाधा बना खराब मौसम
बारिश बनी चुनाव प्रचार में बाधा, राजनाथ के बाद तेजस्वी का हेलिकॉप्टर भी नहीं पहुंच पाया सभा स्थल तक 
amit shah rahul gandhi hands
बिहार सीएम फेस की गुत्थी दोनों ओर सुलझी, अमित शाह को नीतीश तो राहुल को तेजस्‍वी मंजूर 
liquor ban
शराबबंदी का विरोध जनसुराज की तर्ज पर क्यों नहीं कर रही आरजेडी? 

हेलीकॉप्टर से भेजे गए थे नए एसपी

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

देखते ही देखते पूरा शहर हिंसा की चपेट में आ गया. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला कर दिया, नगर थाना, नाका थाना और पुलिस पिकेट को आग के हवाले कर दिया गया. उस समय हालात इतने बिगड़ गए थे कि खाकी वर्दी पहनकर निकलना भी पुलिसकर्मियों के लिए खतरे से खाली नहीं था.

Advertisement

स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग की थी, कई लोग घायल हुए थे और शहर में लगातार दो दिनों तक तनाव का माहौल बना रहा. हालात संभालने के लिए तत्कालीन सरकार को पटना से हेलीकॉप्टर द्वारा आईपीएस अधिकारी रविन्द्र कुमार सिंह को मुजफ्फरपुर भेजना पड़ा था, जबकि तत्कालीन एसपी नय्यर हसनैन खान को वापस बुला लिया गया था.

23 साल बाद फिर खुला केस

घटना के 23 साल बाद साल 2024 में फिर से इस केस को खोला गया है. पुलिस ने इस मामले में कुल 32 लोगों को नामजद किया गया था, जबकि सैकड़ों अज्ञात भी शामिल थे. इनमें से 10 आरोपी पहले से ही जमानत पर हैं. इस मामले में कई ऐसे नाम शामिल हैं जो अब अलग-अलग राजनीतिक दलों में महत्वपूर्ण पदों पर हैं. पुलिस की कार्रवाई की खबर से इन लोगों में खलबली मच गई है. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement