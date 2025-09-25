बिहार में 'रोजगार योजना' की शुरुआत कल से... PM मोदी 75 लाख महिलाओं को ट्रांसफर करेंगे ₹10-10 हजार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार की 'मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना' का शुभारंभ करेंगे और प्रदेशभर की 75 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफर करेंगे, ये कुल राशि 7500 करोड़ रुपये होगी.

अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को 'आत्मनिर्भर' बनाना, स्वरोज़गार और आजीविका के अवसरों के माध्यम से सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, ये योजना सभी परिवारों के लिए है, जिसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय मदद दी जाएगी, ताकि वे अपनी पसंद का काम या आजीविका शुरू कर सकें. शुरुआत में 10,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा. बाद के चरणों में 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की संभावना है.

यह योजना समुदाय-संचालित होगी. स्वयं सहायता समूहों से जुड़े प्रशिक्षक महिलाओं को प्रशिक्षण देंगे और उनके उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए राज्य में ग्रामीण बाजार (ग्रामीण हाट) को और विकसित किया जाएगा.

पीएम मोदी कल 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 'बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार' योजना की शुरुआत करेंगे. कल ही 75 लाख महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. यानी सरकार ने बिहार चुनाव के पहले महिलाओं पर बड़ा दांव खेल दिया है.

बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी कल बिहार पहुंच रही हैं, जहां वो महिलाओं से संवाद करेंगी. साफ है कि बिहार के चुनाव में तराजू किधर झुकेगा, इसका आकलन अभी करना संभव नहीं है. इससे पहले बीजेपी ने बिहार चुनाव की अपनी टीम का ऐलान किया है. कई चुनावों में बीजेपी को जीत दिला चुके केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इलेक्शन प्रभारी बनाया गया है. इससे पहले बुधवार को CWC बैठक और अति पिछड़ा संकल्प से राहुल ने भी शक्ति प्रदर्शन किया.

