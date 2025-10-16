scorecardresearch
 

'चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा बिहार का CM', नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर बोले अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में 'पंचायत आजतक-बिहार' के मंच से कहा कि एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, यह विधायक दल तय करेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है और बीजेपी तथा बिहार की जनता दोनों को उन पर पूरा भरोसा है.

'पंचायत आजतक-बिहार' के मंच से अमित शाह ने NDA के सीएम फेस को लेकर स्थिति साफ कर दी. (Photo: ITG)
पटना में 'पंचायत आजतक-बिहार' के मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, यह फैसला विधायक दल करेगा. उन्होंने कहा कि वर्तमान में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा है. नीतीश कुमार पर न सिर्फ बीजेपी, बल्कि बिहार की जनता को भी पूरा भरोसा है.

सीएम फेस के सवाल पर अमित शाह ने साफ कहा, 'मैं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला कौन होता हूं. इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है. चुनाव के बाद जब बैठेंगे, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे. अभी हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार ही कर रहे हैं.'

'अभी भी हमारे विधायक ज्यादा, फिर भी नीतीश ही CM'

जब उनसे पूछा गया कि अगर बीजेपी के विधायक ज्यादा हो गए तो भी क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे. इस पर अमित शाह ने कहा, 'हमारे विधायक अभी भी ज्यादा हैं, फिर भी नीतीश कुमार ही सीएम हैं.'

'नीतीश कुमार पर बीजेपी और जनता दोनों को भरोसा'

नीतीश कुमार पर भरोसे के सवाल पर अमित शाह ने कहा, 'नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के बहुत प्रमुख नेता हैं. वो कभी कांग्रेस में नहीं रहे. कांग्रेस के साथ रहने का उनका रिकॉर्ड भी कभी ढाई साल से ज्यादा नहीं रहा.' उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करने के लिए उसके जीवन के बड़े हिस्से को देखना चाहिए.

उन्होंने कहा, 'नीतीश कुमार ठेठ समाजवादी नेता हैं. जन्म से ही कांग्रेस के विरोधी रहे हैं. जेपी आंदोलन के प्रमुख नेता रहे और इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस के खिलाफ अच्छी-खासी लड़ाई लड़ी. मैं मानता हूं कि बीजेपी को तो भरोसा है ही, बिहार की जनता को भी नीतीश कुमार पर भरोसा है.'

