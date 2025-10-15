scorecardresearch
 

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओपी राजभर ने बिहार चुनाव में उतारे प्रत्याशी, जारी की पहली लिस्ट

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की. डॉ. अरविंद राजभर ने बताया कि पार्टी सामाजिक न्याय, समान अधिकार और सुशासन की दिशा में काम कर रही है. ओमप्रकाश राजभर के मार्गदर्शन में बिहार संगठन मजबूत हुआ है. घोषित उम्मीदवार जमीनी कार्यकर्ता हैं जो जनता के मुद्दों पर लगातार संघर्षरत रहे हैं.

ओपी राजभर ने बिहार चुनाव में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. (File Photo: ITG)
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) ने बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी. यह घोषणा पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉ. अरविंद राजभर ने औपचारिक रूप से सूची जारी की.

कार्यक्रम में राष्ट्रीय महासचिव शक्ति सिंह, शशिभूषण प्रसाद, बिहार संगठन प्रभारी रितेश राम, प्रदेश अध्यक्ष उदयनारायण राजभर और महिला अध्यक्ष अंजलि राजभर भी मौजूद रहीं.

डॉ. अरविंद राजभर ने कहा कि सुभासपा सामाजिक न्याय, समान अधिकार और समान अवसर की लड़ाई लड़ रही है. उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता के आशीर्वाद से पार्टी एक सशक्त राजनीतिक विकल्प के रूप में उभर रही है और समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

उन्होंने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के मार्गदर्शन में बिहार संगठन लगातार मजबूत हुआ है.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

डॉ. राजभर ने कहा कि घोषित प्रत्याशी वे जमीनी कार्यकर्ता हैं जो जनता के मुद्दों पर संघर्ष करते रहे हैं. पार्टी का लक्ष्य बिहार में सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार और सुशासन की नई मिसाल कायम करना है.

