'14 नवंबर को NDA 160 से ज्यादा सीटें जीतेगा...', बिहार में पहले फेज की वोटिंग से पहले बोले अमित शाह

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया है. अमित शाह ने कहा है कि आगामी 14 नवंबर को जब चुनाव परिणाम आएंगे, तो एनडीए 160 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगा. शाह ने कहा कि इस चुनाव में हमारे गठबंधन की सभी पार्टियों का स्ट्राइक रेट अच्छा रहेगा.
इस बातचीत में अमित शाह से राहुल के उस बयान पर भी सवाल किया गया, जिसमें कांग्रेस नेता ने कहा था कि वोट के लिए प्रधानमंत्री मोदी नाच भी सकते हैं. शाह ने कहा कि राहुल के इन बयानों का नुकसान कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा. अमित शाह बोले कि मणिशंकर अय्यर से सोनिया गांधी तक जब-जब प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया, तब-तब भाजपा की जीत और मजबूती से हुई है. अमित शाह बोले कि इस बार तो कांग्रेस नेता ने छठ मईया का भी अपमान किया है. इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा.
मोकामा की घटना से होगा नुकसान?
इस इंटरव्यू में अमित शाह से पूछा गया कि क्या मोकामा की घटना से नीतीश सरकार की जंगलराज पर हमला करती छवि को नुकसान होगा. इस पर अमित शाह ने कहा कि किसी भी कानून व्यवस्था में एक भी घटना नहीं होगी ऐसा नहीं कहा जा सकता. अमित शाह ने कहा कि जंगलराज तब फैलता है जब घटना के बाद आदमी की ताकत के हिसाब से कानून काम करता है.
बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.
