पटना में होने वाली NDA की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित, कुछ सीटों पर अभी भी फंसा है पेच

एनडीए में कुछ सीटों को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके कारण आज पटना में होने वाली साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित कर दी गई है. दोनों दल 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वहीं लोक जनशक्ति पार्टी को 29 और अन्य सहयोगी दलों को 6-6 सीटें मिली हैं.

कुछ सीटों पर मतभेदों के कारण आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई है लेकिन बातचीत अभी जारी है. (Photo: Bihar BJP/X)
पटना से एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. आज होने वाली साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिलहाल टाल दिया गया है. बताया जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कुछ सीटों को लेकर अब तक सहमति नहीं बन पाई है. 

इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल, जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा के आवास पहुंचे थे. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में कई सीटों पर मतभेद बने हुए हैं, जिसके चलते शाम 4 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित करना पड़ा. 

101-101 सीटों पर लड़ेंगे बीजेपी और जेडीयू

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

फिलहाल दोनों दलों के बीच बातचीत जारी है और जल्द किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिशें तेज हैं. इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू, दोनों ही 101-101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे. वहीं, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 29 सीटें मिली हैं, जबकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) को 6-6 सीटों का हिस्सा दिया गया है.

---- समाप्त ----
