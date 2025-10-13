पटना में होने वाली NDA की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित, कुछ सीटों पर अभी भी फंसा है पेच

पटना से एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. आज होने वाली साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिलहाल टाल दिया गया है. बताया जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कुछ सीटों को लेकर अब तक सहमति नहीं बन पाई है.

इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल, जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा के आवास पहुंचे थे. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में कई सीटों पर मतभेद बने हुए हैं, जिसके चलते शाम 4 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित करना पड़ा.

101-101 सीटों पर लड़ेंगे बीजेपी और जेडीयू

फिलहाल दोनों दलों के बीच बातचीत जारी है और जल्द किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिशें तेज हैं. इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू, दोनों ही 101-101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे. वहीं, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 29 सीटें मिली हैं, जबकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) को 6-6 सीटों का हिस्सा दिया गया है.

