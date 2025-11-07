पटना: MP शांभवी चौधरी की दो उंगलियों में वोटिंग की स्याही पर उठे सवाल, अब DM ने दी सफाई

और पढ़ें

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच समस्तीपुर की सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की नेता शांभवी चौधरी एक वायरल वीडियो के चलते चर्चा में आ गई हैं. वीडियो में उनकी दोनों हाथों की उंगलियों पर स्याही के निशान दिख रहे हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर आरोप लगने लगे कि उन्होंने दो बार मतदान किया. हालांकि अब पटना जिला प्रशासन ने इस विवाद पर आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है.

दरअसल, शांभवी चौधरी मतदान के बाद अपने पिता जेडीयू नेता अशोक चौधरी और मां नीता चौधरी के साथ मीडिया के कैमरों के सामने पोज दे रही थीं. इसी दौरान उनके दोनों हाथों की उंगलियों पर स्याही के निशान दिखे. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद विपक्षी दलों आरजेडी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की.

Advertisement

आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव ने एक्स (X) पर वीडियो साझा करते हुए लिखा, “यह तो चुनावी फर्जीवाड़े की नई मिसाल है. एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी की दोनों उंगलियों पर स्याही का निशान है, यानी दो बार वोट डाला गया?”

शांभवी बोलीं- यह मानवीय भूल थी

विवाद बढ़ने के बाद शांभवी चौधरी ने खुद स्पष्टीकरण दिया. उन्होंने कहा कि यह एक “ह्यूमन एरर” (मानवीय भूल) थी. उन्होंने कहा, “मतदान अधिकारी ने गलती से दाहिने हाथ पर स्याही लगा दी थी. बाद में पीठासीन अधिकारी ने कहा कि स्याही बाएं हाथ पर लगाई जानी चाहिए, इसलिए उन्होंने वहां भी निशान लगाया. मैंने सिर्फ एक बार वोट डाला है.”

सोशल मीडिया पर माननीय सांसद श्रीमती शाम्भवी के मतदान के पश्चात दोनों अंगुली पर स्याही के निशान लगे होने के संबंध में वीडियो प्रसारित हो रहा है। इस संबंध में 182-बाँकीपुर विधान सभा के मतदान केन्द्र सं.-61 संत पॉल्स प्राईमरी स्कूल, बुद्धा कॉलोनी (मुख्य भाग का उत्तरी कमरा) के… https://t.co/WjuyyqVhha — District Administration Patna (@dm_patna) November 7, 2025

डीएम ने दी आधिकारिक सफाई

विवाद बढ़ने पर पटना जिला प्रशासन ने भी बयान जारी किया और स्थिति स्पष्ट की. जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, यह घटना 182-बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 61 (सेंट पॉल्स प्राइमरी स्कूल, बुद्धा कॉलोनी) की है. बयान में कहा गया, “स्याही लगाने वाले मतदान कर्मी ने भूलवश दाहिने हाथ की उंगली पर स्याही लगा दी थी. पीठासीन पदाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद बाएं हाथ की उंगली पर भी स्याही लगाई गई. सांसद शांभवी चौधरी ने केवल एक ही बार मतदान किया है, उनके नाम पर मतदाता सूची क्रमांक 275 दर्ज है.”

Advertisement

---- समाप्त ----