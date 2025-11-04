लालू यादव ने राम-श्याम के खिलाफ किया जोरदार प्रचार, कभी थे सबसे करीबी अब हैं विरोधी

राजनीति में जो आपके साथ हैं, कब आपके विरोधी बन जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं होती. ऐसा ही कुछ नजारा बिहार में दिखा, जब राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने पिछले दो दिनों में अपने पूर्व सबसे करीबी सहयोगियों रामकृपाल यादव और श्याम रजक के खिलाफ जमकर प्रचार किया. ये दोनों नेता कभी लालू के विश्वस्त माने जाते थे, लेकिन अब वे अलग-अलग दलों से चुनाव मैदान में हैं और राजद के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं.

दानापुर विधानसभा सीट पर कल लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी प्रत्याशी रीतलाल यादव के समर्थन में भव्य रोड शो किया था. इस सीट पर मुकाबला बेहद रोचक है. रीतलाल यादव के सामने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के टिकट पर उतरे रामकृपाल यादव हैं, जो एक जमाने में लालू के सबसे निकटतम सहयोगी थे. रामकृपाल ने लालू परिवार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन बाद में वे एनडीए में शामिल हो गए.

लालू ने रोड शो के दौरान जनता से अपील की कि वे रामकृपाल यादव के पुराने विश्वासघात को याद रखें और आरजेडी को वोट दें. भीड़ में उत्साह देखते ही बनता था, जहां लालू ने रामकृपाल पर तीखे हमले बोले. दूसरी ओर, आज फुलवारी शरीफ सीट पर लालू ने सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार गोपाल रविदास के पक्ष में रोड शो निकाला. यहां श्याम रजक जनता दल (यूनाइटेड) के टिकट पर गोपाल रविदास को चुनौती दे रहे हैं. श्याम रजक भी लालू के पुराने साथी हैं, जो कभी आरजेडी में सक्रिय थे.

लालू ने जनसभा में श्याम रजक पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे लोग जो दल बदलते हैं, जनता के हितैषी नहीं हो सकते. रोड शो में हजारों समर्थक शामिल हुए. बिहार चुनाव में इन दोनों सीटों पर महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधी भिड़ंत है. लालू यादव के प्रचार करने से आरजेडी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आई है. अपने पुराने साथियों के खिलाफ लालू के आक्रामक तेवर ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है.

