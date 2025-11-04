scorecardresearch
 

Feedback

लालू यादव ने राम-श्याम के खिलाफ किया जोरदार प्रचार, कभी थे सबसे करीबी अब हैं विरोधी

लालू यादव ने अपने पूर्व करीबियों रामकृपाल यादव और श्याम रजक के खिलाफ दो दिन में जोरदार प्रचार किया. राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो ने दोनों पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए महागठबंधन को वोट देने की अपील की.

Advertisement
X
लालू यादव ने कभी अपने सबसे करीबी रहे रामकृपाल यादव (L) और श्याम रजक (R) के खिलाफ जमकर प्रचार किया. (File Photo: PTI)
लालू यादव ने कभी अपने सबसे करीबी रहे रामकृपाल यादव (L) और श्याम रजक (R) के खिलाफ जमकर प्रचार किया. (File Photo: PTI)

राजनीति में जो आपके साथ हैं, कब आपके विरोधी बन जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं होती. ऐसा ही कुछ नजारा बिहार में दिखा, जब राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने पिछले दो दिनों में अपने पूर्व सबसे करीबी सहयोगियों रामकृपाल यादव और श्याम रजक के खिलाफ जमकर प्रचार किया. ये दोनों नेता कभी लालू के विश्वस्त माने जाते थे, लेकिन अब वे अलग-अलग दलों से चुनाव मैदान में हैं और राजद के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं.

दानापुर विधानसभा सीट पर कल लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी प्रत्याशी रीतलाल यादव के समर्थन में भव्य रोड शो किया था. इस सीट पर मुकाबला बेहद रोचक है. रीतलाल यादव के सामने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के टिकट पर उतरे रामकृपाल यादव हैं, जो एक जमाने में लालू के सबसे निकटतम सहयोगी थे. रामकृपाल ने लालू परिवार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन बाद में वे एनडीए में शामिल हो गए.

यह भी पढ़ें: राहुल गांधी अगर मछली पकड़ने की बजाए सीट पकड़ते तो बिहार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर स्थिति में होती

सम्बंधित ख़बरें

rahul gandhi fisherman
राहुल गांधी अगर मछली पकड़ने की बजाए सीट पकड़ते तो बिहार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर स्थिति में होती 
Delhi chief minister Rekha Gupta targets grand alliance in Bihar elections
रेखा गुप्ता का बिहार चुनाव में लालू और तेजस्वी यादव पर तंज  
Asaduddin Owaisi attacks Tejashwi over extremist remarks in Seemanchal rally
'RJD की नजर में नमाजी चरमपंथी है', ओवैसी का जुबानी हमला  
After the elections, ₹2,00,000 will be deposited into womens accounts: JP Nadda.
बिहार में नड्डा की बड़ी घोषणाएं: महिलाओं को मिलेंगे 2 लाख, 125 यूनिट बिजली फ्री 
bihar first phase election nda vs mahagathbandhan
बिहार के पहले फेज की 121 सीटों का पूरा गुणा गणित... तेजस्वी और नीतीश के लिए क्या हैं चुनौतियां 

लालू ने रोड शो के दौरान जनता से अपील की कि वे रामकृपाल यादव के पुराने विश्वासघात को याद रखें और आरजेडी को वोट दें. भीड़ में उत्साह देखते ही बनता था, जहां लालू ने रामकृपाल पर तीखे हमले बोले. दूसरी ओर, आज फुलवारी शरीफ सीट पर लालू ने सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार गोपाल रविदास के पक्ष में रोड शो निकाला. यहां श्याम रजक जनता दल (यूनाइटेड) के टिकट पर गोपाल रविदास को चुनौती दे रहे हैं. श्याम रजक भी लालू के पुराने साथी हैं, जो कभी आरजेडी में सक्रिय थे.

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

लालू ने जनसभा में श्याम रजक पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे लोग जो दल बदलते हैं, जनता के हितैषी नहीं हो सकते. रोड शो में हजारों समर्थक शामिल हुए. बिहार चुनाव में इन दोनों सीटों पर महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधी भिड़ंत है. लालू यादव के प्रचार करने से आरजेडी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आई है. अपने पुराने साथियों के खिलाफ लालू के आक्रामक तेवर ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement