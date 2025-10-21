scorecardresearch
 

Feedback

जुबली हिल्स उपचुनाव: ओवैसी का कांग्रेस प्रत्याशी को सपोर्ट, नवीन यादव के समर्थन में मांगे वोट

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह उपचुनाव सरकार बनाने या गिराने का नहीं है, बल्कि विकास पर केंद्रित होना चाहिए. उन्होंने पूर्व विधायक मगंती गोपीनाथ (BRS) पर 10 साल के कार्यकाल में कोई विकास न करने का आरोप लगाया और जूबली हिल्स की जनता से युवा नेता नवीन यादव को वोट देने की अपील की.

Advertisement
X
ओवैसी जुबली हिल्स उपचुनाव में नहीं उतारेंगे उम्मीदवार. (photo: ITG)
ओवैसी जुबली हिल्स उपचुनाव में नहीं उतारेंगे उम्मीदवार. (photo: ITG)

तेलंगाना के जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए कांग्रेस प्रत्याशी नवीन यादव को अपना समर्थन घोषित कर दिया है. AIMIM प्रमुख जुबली हिल्स उपचुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे. उन्होंने कहा कि 2028 में जब विधानसभा चुनाव होंगे, तब आप देखेंगे कि AIMIM क्या करेगी. जुबली हिल्स में क्या करें."

असदुद्दीन ओवैसी ने जुबली हिल्स सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन का ऐलान करते हुए कहा, जुबली हिल्स में उपचुनाव होने वाले हैं. रेवंत रेड्डी राज्य के मुख्यमंत्री हैं. इस उपचुनाव से न तो सरकार बनेगी और न ही सरकार बदलेगी. दूसरी बात, जुबली हिल्स की जनता ने बीआरएस के पूर्व विधायक को 10 साल दिए, लेकिन उन्होंने इसका कोई फायदा नहीं मिला.

10 साल में नहीं हुआ विकास

सम्बंधित ख़बरें

तमाशबीन बन देखते रहे लोग. (Photo: Representational)
थाने जाते वक्त बदमाश ने कांस्टेबल की ली जान, आरोपी फरार, 8 टीमें लगीं तलाश में 
Telangana Police Constable killed
थाने जाते समय अपराधी ने बेरहमी से की सिपाही की हत्या, तमाशबीन बन देखते रहे लोग 
Telangana protests over backward classes turn violent
आरक्षण को लेकर तेलंगाना बंद... हैदराबाद में दुकानों और पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ 
Hyderabad news
हैदराबाद: पकड़ी गई मकान मालिक की काली करतूत 
konda surekha
तेलंगाना: मंत्री के आवास पर देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा, OSD को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस 

उन्होंने दावा किया कि जुबली हिल्स के किसी भी वार्ड में कोई विकास नहीं हुआ. तीसरी बात, वहां विकास के मुद्दे पर ही वोटिंग होनी चाहिए. AIMIM जुबली हिल्स से कोई उम्मीदवार नहीं उतार रही है. हम जुबली हिल्स के लोगों से अपील करते हैं कि वे युवा नेता नवीन यादव (कांग्रेस उम्मीदवार) को वोट दें, ताकि वह जुबली हिल्स में विकास ला सकें. यह पार्टी का फैसला है...

Advertisement

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मौजूदा सरकार कम से कम 2.5-3 साल सत्ता में रहेगी और इस उपचुनाव से कोई बदलाव नहीं होने वाला है. 2028 में जब विधानसभा चुनाव होंगे, तब आप देखेंगे कि AIMIM क्या करेगी. जुबली हिल्स में क्या करें...

ओवैसी ने स्पष्ट किया कि AIMIM इस सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी. ये बयान 17 अक्टूबर 2025 को शैकपेट क्षेत्र के दौरे के दौरान आया, जहां उन्होंने नवीन यादव से मुलाकात की.

11 नवंबर को होगा उपचुनाव

जुबली हिल्स विधानसभा सीट 2023 के विधानसभा चुनावों में BRS के मगंती गोपीनाथ ने जीती थी, लेकिन उनकी निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिस पर 11 नवंबर को उपचुनाव होगा.

2014 में AIMIM के टिकट पर लड़ा था चुनाव

BRS ने इस सीट से गोपीनाथ की पत्नी सुनीता को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने नवीन यादव को मैदान में उतारा है. नवीन यादव 2014 में AIMIM के टिकट पर इसी सीट से चुनाव लड़े थे, जहां वे BRS के गोपीनाथ से 9,242 वोटों से हार गए थे.

इसके बाद वह 2023 में कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन पार्टी ने मोहम्मद अजहरुद्दीन को टिकट दिया था, जो 16,337 वोटों से हार गए. BJP के एल. दीपक रेड्डी तीसरे स्थान पर रहे थे. ओवैसी ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनावों में BRS के वोट BJP में ट्रांसफर हो गए, जिससे AIMIM ने BJP के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला लिया.

Advertisement

वहीं, AIMIM के इस फैसले ने मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग में नाराजगी पैदा कर दी है. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने ओवैसी पर U-टर्न का आरोप लगाया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement