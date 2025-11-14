scorecardresearch
 

Jamalpur Election Result: खाकी छोड़ खादी में बिहार के सिंघम शिवदीप लांडे, क्या जमालपुर भरोसा जताएगा? थोदी देर में पहला रुझान

Jamalpur Assembly Seat Election Result: आज बिहार चुनाव के नतीजों पर पूरे देश की नजरें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रोमांचक मुकाबला मुंगेर जिले की जमालपुर सीट पर है. पूर्व आईपीएस और 'बिहार के सिंघम' कहे जाने वाले शिवदीप लांडे पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं. जेडीयू से टिकट कटने के बाद पैदा हुई बगावत और महागठबंधन के उम्मीदवार नरेंद्र तांती की मौजूदगी ने मुकाबले को त्रिकोणीय और बेहद रोचक बना दिया है.

शिवदीप लांडे का नचिकेता मंडल से मुकाबला (Photo: Screengrab)
शिवदीप लांडे का नचिकेता मंडल से मुकाबला (Photo: Screengrab)

Jamalpur Chunav Result Live: बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद आज नतीजों का दिन है. मुंगेर जिले की जमालपुर विधानसभा सीट ने इस बार खूब सुर्खियां बटोरी हैं. इस सीट के हाई-प्रोफाइल बनने का मुख्य कारण पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में हैं.

'बिहार के सिंघम' के नाम से चर्चित लांडे पहली बार राजनीति में कदम रख रहे हैं. खाकी छोड़कर खादी पहनने की तैयारी कर चुके लांडे को जनता कितना समर्थन देती है, यह आज तय हो जाएगा. उनके आने से इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय और बेहद दिलचस्प हो गया है.

जमालपुर सीट पर बदला हुआ है समीकरण

उनकी वजह से जमालपुर में इस बार सियासी समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं. जेडीयू ने यहां बड़ा दांव खेलते हुए पूर्व मंत्री का टिकट काटकर नचिकेता मंडल को उम्मीदवार बनाया. वहीं टिकट कटने से नाराज होकर पूर्व मंत्री ने निर्दलीय मैदान में उतरकर मुकाबले को और जटिल कर दिया है. ऐसे में जेडीयू का परंपरागत वोट बैंक किस तरफ टूटेगा और किसके पक्ष में झुकेगा, यह चंद मिनटों में आने वाले रुझानों से साफ हो जाएगा. 

वहीं महागठबंधन की ओर से IIP पार्टी के नरेंद्र तांती इस सीट से प्रत्याशी हैं, जो दलित-महादलित वोट बैंक और संगठनात्मक मजबूती पर भरोसा कर रहे हैं. यहां स्थिति यह है कि एक तरफ पूर्व आईपीएस का प्रभाव और लोकप्रियता, दूसरी तरफ जेडीयू के नए दांव और तीसरी तरफ महागठबंधन की मजबूती है. तीनों मिलकर जमालपुर को राज्य की सबसे तगड़ी लड़ाइयों में बदल चुके हैं.
 

