scorecardresearch
 

Feedback

बिहार: 'मैं 20 सालों से...' टिकट कटते ही फूट-फूट कर रोने लगे मां-बेटे

बिहार में बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट में गोपालगंज सदर विधायक कुसुम देवी का टिकट कटने के बाद वो फूट-फूट कर रोने लगीं. विधायक अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के बीच फफक कर रो पड़ीं और पार्टी पर विश्वासघात का आरोप लगाया. समर्थकों ने प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या कुसुम देवी निर्दलीय मैदान में उतरकर समीकरण बदलेंगी?

Advertisement
X
कुसुम देवी टिकट कटने के बाद हुईं भावुक (Photo: Screengrab)
कुसुम देवी टिकट कटने के बाद हुईं भावुक (Photo: Screengrab)

बिहार में विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर हर पार्टी में बवाल चल रहा है. इसी बीच जब बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की तो गोपालगंज सदर की विधायक कुसुम देवी का टिकट काट दिया. उनकी जगह पार्टी ने जिला परिषद अध्यक्ष सुभाष सिंह को प्रत्याशी बनाया. 

टिकट कटते ही भावुक हो गईं कुसुम देवी

इस फैसले के बाद विधायक कुसुम देवी भावुक हो उठीं और अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के बीच ही फफक-फफक कर रो पड़ीं. मां की आंखों में आंसू देख उनके बेटे अनिकेत सिंह भी खुद को रोक नहीं पाए और फफक कर रोने लगे.

सम्बंधित ख़बरें

In Gopalganj, there was an uproar over the I Love Mohammad poster, and the police took control of the situation.
गोपालगंज में 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर पर बवाल, पुलिस ने संभाला मोर्चा 
नीतीश कुमार ने कहा कि पहले बहुत गड़बड़ हुई थी. (Photo: Screengrab)
'गलती से 2 बार मौका दे दिया...', गोपालगंज में लालू यादव पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 
रामकृपाल यादव ने पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी का विरोध किया. (Photo: Screengrab)
राहुल-तेजस्वी पर बरसे रामकृपाल, बिहार और बिहारी का अपमान करने का लगाया आरोप 
monkey
आंगन में सो रहे 2 माह के बच्चे पर बंदरों का हमला, बचाने दौड़ी मां की गोद में नोंच डाले मासूम के बाल 
छेड़छाड़ के आरोप में अधेड़ की पिटाई (Photo: Screengrab)
गोपालगंज में अधेड़ को पेड़ से बांधकर की बेरहमी से पिटाई, छेड़खानी का आरोप 

विधायक कुसुम देवी ने पार्टी पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए कहा, 'हमने बीते 20 सालों से भाजपा की निष्ठा से सेवा की, जब पार्टी को ज़रूरत थी, हमने हर परिस्थिति में जनता के बीच काम किया. पार्टी ने हमसे कहा था कि नामांकन की तैयारी करें, लेकिन मीडिया से पता चला कि हमारा टिकट काट दिया गया. सारण प्रमंडल की मैं एकमात्र महिला विधायक थी. एक ओर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और दूसरी ओर मेरे साथ अन्याय.'

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

प्रदेश अध्यक्ष पर टिकट बेचने का लगाया आरोप

उन्होंने भावुक होकर कहा कि पार्टी बताए कि मेरी गलती क्या थी, टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों में भी गुस्सा देखा गया. विधायक आवास पर जुटे कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और नेता मिथिलेश तिवारी के खिलाफ 'मुर्दाबाद' के नारे लगाए.

वहीं, विधायक के पुत्र अनिकेत सिंह ने भी मंच से खुलकर नाराज़गी जताई. उन्होंने कहा कि पार्टी अब कार्यकर्ताओं की नहीं, पैसों की राजनीति कर रही है. प्रदेश अध्यक्ष और कुछ नेता टिकट को कारोबार बना चुके हैं. ऐसे में भाजपा को जनता सबक सिखाएगी.

निर्दलीय मैदान में उतर सकती हैं कुसुम देवी

अब यह चर्चा जोरों पर है कि क्या कुसुम देवी निर्दलीय मैदान में उतरेंगी. समर्थक लगातार उन्हें चुनाव लड़ने की सलाह दे रहे हैं. अगर ऐसा हुआ तो गोपालगंज और बैकुंठपुर दोनों सीटों के समीकरण बदल सकते हैं. भाजपा के अंदरूनी असंतोष ने साफ संकेत दे दिया है कि टिकट बंटवारे ने पार्टी के भीतर बागी नेताओं में हलचल बढ़ा दी है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement