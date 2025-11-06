'गड़बड़ करेंगे तो बुर्का उठाना ही पड़ेगा', बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बीच गिरिराज सिंह का बयान

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच नेताओं द्वारा जमकर बयानबाजी की ज रही है. नदियावां में जहां उपमुख्यमंत्री और बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा और आरजेडी एमएलसी अजय सिंह के बीच तीखी बहस हुई. वहीं गिरिराज सिंह ने भी 'बुरका' और 'शरिया' पर बयान दिया है.

बीजेपी के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने मतदान में बुरका पहनकर आने वाली महिला मतदाताओं और फर्जी वोटिंग को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने जांच के लिए हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को नियुक्त किया है.

उन्होंने कहा,"अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुरके में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है तो उसे देखने का और दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी... इसे धर्म से नहीं लेना चाहिए. ये पाकिस्तान नहीं है जो यहां शरिया क़ानून है. तेजस्वी यादव का कानून आएगा नहीं जो यहां शरिया लागू होगा."

बुरका उठाना पड़ेगा- गिरिराज सिंह

गिरिराज सिंह ने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग बुरके के मुद्दे को शरिया कानून से जोड़ना चाहते हैं, जबकि वे सिर्फ चुनाव आयोग के नियम का पालन कर रहे हैं.

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा,"मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये बुरका नहीं उठता है जब एयरपोर्ट पर जाते हैं? क्या ये बुरका नहीं उठता जब आप आधार बनाने जाते हैं. जब आप हवाई जहाज में जाते हैं, सरकारी सेवाओं का लाभ लेते हैं तब ये बुरका नहीं उठता क्या? चुनाव आयोग ने आंगनबाड़ी को तय किया है कि जो भी गड़बड़ी करेगा, बुरका उठाना ही पड़ेगा."

इससे पहले गिरिराज सिंह ने आज अपने पैतृक गांव बड़हिया में मतदान किया.उन्होंने मध्य विद्यालय-2 स्थित मतदान केंद्र संख्या 43 पर पहुंचकर सुबह सबसे पहला वोट डालने का गौरव हासिल किया.मतदान केंद्र पर मौजूद अधिकारियों ने एक अनूठी पहल के तहत, केंद्रीय मंत्री का स्वागत पौधा भेंट करके किया.

