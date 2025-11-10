scorecardresearch
 

Feedback

तेजस्वी यादव के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब, किसी तरह का पक्षपात नहीं, सभी राज्यों से आती हैं फोर्सेज

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में किसी तरह का पक्षपात नहीं होता. आयोग ने बताया कि सेंट्रल फोर्सेज (CAPF) आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल समेत कई राज्यों से तैनात की गई हैं. पुरुष-महिला मतदाता अनुपात का डेटा अंतिम चरण के बाद जारी होगा. आयोग ने स्पष्ट किया कि सभी राज्यों से फोर्स और ऑब्जर्वर निष्पक्ष रूप से नियुक्त किए जाते हैं और स्ट्रॉन्ग रूम में CCTV सक्रिय हैं.

Advertisement
X
चुनाव आयोग ने सिलसिलेवार एक एक सवाल का जवाब दिया. (File Photo: ITG)
चुनाव आयोग ने सिलसिलेवार एक एक सवाल का जवाब दिया. (File Photo: ITG)

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के आरोपों पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है. आयोग ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया में किसी तरह का पक्षपात नहीं होता और सेंट्रल फोर्सेज (CAPF) पूरे देश के अलग-अलग राज्यों से भेजी जाती हैं.

कहां-कहां से आती हैं फोर्सेज?
आयोग के सूत्रों के अनुसार, इस बार बिहार में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश से भी फोर्सेज आई हैं. उन्होंने बताया कि चुनावों के दौरान तैनात की जाने वाली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) का नियंत्रण पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन होता है और यह निर्वाचन आयोग के निर्देश पर काम करती हैं. इसलिए यह मायने नहीं रखता कि फोर्स किसी NDA या गैर-NDA शासित राज्य से आ रही है. आयोग ने तेजस्वी यादव के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी राज्यों से सेंट्रल फोर्सेज आती हैं, इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं है.

कब जारी किया जाएगा मतदाताओं का आंकड़ा
वोटर टर्नआउट के आंकड़ों पर पूछे गए सवाल के जवाब में चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि पहले चरण के बाद महिला और पुरुष मतदाताओं के अलग-अलग आंकड़े जारी नहीं किए गए थे, बल्कि यह डेटा आमतौर पर अंतिम चरण के बाद ही जारी किया जाता है. महिला, पुरुष और तीसरे लिंग के मतदाताओं का विस्तृत विवरण दूसरे चरण के बाद जारी किया जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. (File Photo: ITG)
'हमारी पार्टी 10 से 15 सीटें जीतेगी, 14 नवंबर को पता चलेगा सरकार किसकी', बोले तेज प्रताप यादव 
JDUs question - Is the PM accusing infiltrators without any identification?
बिहार चुनाव: क्या घुसपैठ के मुद्दे पर BJP-JDU में मतभेद? देखें  
Those who are murderers of Muslims have no right to speak: Professor Ratan Lal
सीमांचल में मुस्लिम वोट बैंक के मुद्दे पर भिड़े नेता, देखें 
दंगल: बिहार चुनाव में सीमांचल की लड़ाई जबरदस्त! एनडीए Vs महागठबंधन 
मिनी शिमला, चंपारण क्रांति... बिहार के ये शहर हैं इतिहास और सभ्यता के गवाह 
Advertisement

चुनाव आयोग ने सिलसिलेवार दिया जवाब

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

1. पुरुष/महिला मतदान अनुपात
ECI सूत्रों के अनुसार, मतदाता टर्नआउट का अंतिम लिंग अनुपात (Male/Female Voter Turnout Ratio) आमतौर पर अंतिम मतदान प्रतिशत जारी होने के समय दिया जाता है. इसका मतलब है कि मतदान के दौरान तात्कालिक अनुपात में अंतर हो सकता है, लेकिन अंतिम और आधिकारिक डेटा बाद में संकलित किया जाता है.

2. पुलिस बल की तैनाती
सुरक्षा बलों की तैनाती पर उठे सवालों पर ECI ने स्पष्ट किया कि लगभग 80% पुलिस बल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) से तैनात किए गए हैं. केवल लगभग 20% पुलिस बल राज्य सशस्त्र पुलिस (SAP) से लिया गया है.

SAP को उपलब्धता के अनुसार 24 अलग-अलग राज्यों से आनुपातिक रूप से लिया गया है, जिनमें झारखंड, तेलंगाना, केरल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य शामिल हैं. यह सुनिश्चित करता है कि सुरक्षा बल किसी एक राज्य या राजनीतिक दल से प्रभावित न हों.

3. पर्यवेक्षकों की निष्पक्ष तैनाती
ECI सूत्रों ने बताया कि चुनावों में पर्यवेक्षकों (Observers) को तैनाती के लिए सभी राज्यों से आनुपातिक रूप से लिया गया है. पर्यवेक्षकों की तैनाती में उनके मूल राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी को ध्यान में नहीं रखा गया है, जिससे उनकी निष्पक्षता सुनिश्चित होती है.

Advertisement

4. स्ट्रॉन्ग रूम में CCTV
स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा के संबंध में सूत्रों ने पुष्टि की है कि सभी स्ट्रॉन्ग रूम में CCTV कैमरे काम कर रहे हैं. यदि कहीं भी किसी खराबी की सूचना मिली है, तो उसे तत्काल ठीक कर दिया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement