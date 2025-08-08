'तेजस्वी ने फर्जी वोटर कार्ड दिखाया...', चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, एक हफ्ते के अंदर मांगा जवाब

बिहार की सियासत में फर्जी वोटर कार्ड को लेकर एक बार फिर हलचल मच गई है. चुनाव आयोग ने नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को फर्जी वोटर आईडी कार्ड दिखाने के मामले में नोटिस जारी किया है. आयोग ने कहा है कि 16 अगस्त शाम 5 बजे तक उन्हें वह फर्जी वोटर आईडी कार्ड जमा करना होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

तेजस्वी को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस

चुनाव आयोग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि तेजस्वी यादव ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वोटर आईडी कार्ड नंबर RAB291620 दिखाया था. जांच में पाया गया कि यह कार्ड चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है और इसे आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया है. ऐसे में यह दस्तावेज फर्जी प्रतीत होता है.

16 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश

आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सरकारी दस्तावेज को फर्जी तरीके से बनाना और उसका उपयोग करना गंभीर कानूनी अपराध है. इस मामले में आयोग ने तेजस्वी यादव से 16 अगस्त शाम 5 बजे तक अपना जवाब देने और फर्जी वोटर आईडी कार्ड को आयोग के पास जमा करने के निर्देश दिए हैं.

तेजस्वी यादव की ओर से अब तक इस मामले पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. राजनीतिक गलियारों में इस घटना को लेकर चर्चाएं तेज हैं. विपक्षी दल बिहार में एसआईआर को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, जबकि सत्तापक्ष इसे जरूरी बताते हुए तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहा है.

तेजस्वी यादव के जवाब पर टिकी नजरें

बता दें कि बिहार में अगले दो से तीन महीनों में विधानसभा चुनाव होना है जिसको लेकर राज्य में चुनावी माहौल धीरे-धीरे गर्म हो रहा है और ऐसे में यह मामला सियासी बहस का केंद्र बनने की संभावना है. अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि तेजस्वी यादव इस नोटिस पर क्या जवाब देते हैं और क्या यह विवाद आगे कानूनी कार्रवाई तक पहुंचेगा.

