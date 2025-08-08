scorecardresearch
 

Feedback

'तेजस्वी ने फर्जी वोटर कार्ड दिखाया...', चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, एक हफ्ते के अंदर मांगा जवाब

चुनाव आयोग ने फर्जी वोटर कार्ड को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को एक बार फिर नोटिस जारी किया है. आयोग का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने जो वोटर आईडी कार्ड (RAB291620) दिखाया, वह आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया है और फर्जी है. आयोग ने इसे कानूनी अपराध बताते हुए 16 अगस्त शाम 5 बजे तक यह कार्ड जमा करने के निर्देश दिए हैं.

Advertisement
X
तेजस्वी को मिला नोटिस (Photo: ITG)
तेजस्वी को मिला नोटिस (Photo: ITG)

बिहार की सियासत में फर्जी वोटर कार्ड को लेकर एक बार फिर हलचल मच गई है. चुनाव आयोग ने नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को फर्जी वोटर आईडी कार्ड दिखाने के मामले में नोटिस जारी किया है. आयोग ने कहा है कि 16 अगस्त शाम 5 बजे तक उन्हें वह फर्जी वोटर आईडी कार्ड जमा करना होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

तेजस्वी को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस

चुनाव आयोग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि तेजस्वी यादव ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वोटर आईडी कार्ड नंबर RAB291620 दिखाया था. जांच में पाया गया कि यह कार्ड चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है और इसे आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया है. ऐसे में यह दस्तावेज फर्जी प्रतीत होता है.

सम्बंधित ख़बरें

बिहार के सीतामढ़ी पहुंचे अमित शाह (Photo: PTI)
'ये बिहार के भाग्योदय की शुरुआत, माता सीता मंदिर मातृत्व शक्ति को समर्पित...', बोले अमित शाह 
amit shah sitamadhi janki temple
बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के लिए अमित शाह ने किया भूमि पूजन, नीतीश भी मौजूद 
amit shah nitish kumar samrat chaudhary
बिहार चुनाव के हिसाब से BJP के लिए माता सीता मंदिर अयोध्या आंदोलन जैसा ही 
वोटर लिस्ट पर सवाल, संसद से सड़क तक उबाल, देखें 'ब्रेकिंग न्यूज' 
Rahul Gandhi has intensified his allegations against the Election Commission of India (ECI) and the Bharatiya Janata Party (BJP) regarding alleged voter rigging.
बिहार में 65 लाख वोट हट गए पर आरजेडी-कांग्रेस के एजेंटों को एक भी गलती क्यों नहीं मिली? 

16 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश

आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सरकारी दस्तावेज को फर्जी तरीके से बनाना और उसका उपयोग करना गंभीर कानूनी अपराध है. इस मामले में आयोग ने तेजस्वी यादव से 16 अगस्त शाम 5 बजे तक अपना जवाब देने और फर्जी वोटर आईडी कार्ड को आयोग के पास जमा करने के निर्देश दिए हैं. 

Advertisement

तेजस्वी यादव की ओर से अब तक इस मामले पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. राजनीतिक गलियारों में इस घटना को लेकर चर्चाएं तेज हैं. विपक्षी दल बिहार में एसआईआर को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, जबकि सत्तापक्ष इसे जरूरी बताते हुए तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहा है.

तेजस्वी यादव के जवाब पर टिकी नजरें

बता दें कि बिहार में अगले दो से तीन महीनों में विधानसभा चुनाव होना है जिसको लेकर राज्य में चुनावी माहौल धीरे-धीरे गर्म हो रहा है और ऐसे में यह मामला सियासी बहस का केंद्र बनने की संभावना है. अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि तेजस्वी यादव इस नोटिस पर क्या जवाब देते हैं और क्या यह विवाद आगे कानूनी कार्रवाई तक पहुंचेगा.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement