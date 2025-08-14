scorecardresearch
 

Feedback

दो-दो वोटर आईडी कार्ड मामले में सांसद वीणा देवी और जेडीयू एमएलसी पति को चुनाव आयोग का नोटिस

बिहार के वैशाली से एलजेपी (रामविलास) सांसद वीणा देवी और उनके पति जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह पर दो-दो वोटर आईडी कार्ड रखने के आरोप में चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर इसका खुलासा करते हुए भाजपा-एनडीए पर चुनाव में हेरफेर का आरोप लगाया. दोनों को 16 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश दिया गया है.

Advertisement
X
एलजेपी सांसद वीणा देवी को EC का नोटिस (Photo: X/@yadavtejashwi)
एलजेपी सांसद वीणा देवी को EC का नोटिस (Photo: X/@yadavtejashwi)

बिहार की राजनीति में गुरुवार को तब हलचल मच गई जब चुनाव आयोग ने वैशाली से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सांसद वीणा देवी और उनके पति, जनता दल (यूनाइटेड) के एमएलसी दिनेश सिंह को दो-दो वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में नोटिस जारी कर दिया.

तेजस्वी यादव ने साधा निशाना

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग की कार्रवाई ठीक उस समय हुई जब इससे कुछ घंटे पहले ही आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि वीणा देवी और उनके पति के पास दो-दो वोटर कार्ड हैं. उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के तहत प्रकाशित ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के स्क्रीनशॉट साझा करते हुए कहा कि यह "धोखाधड़ी, हेरफेर और चुनाव आयोग की मिलीभगत" का मामला है, जिससे भाजपा-एनडीए को चुनाव में फायदा पहुंचाया जा सके.

सम्बंधित ख़बरें

Katihar news
जादू-टोने के शक पर 2 लोगों को खिलाया गया मल! 
Bihar Floods
Bihar में बाढ़ का कहर, करीब 17 लाख लोग प्रभावित 
बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम ने किया सर्वे (Photo: X/@Jduonline)
बिहार में बाढ़ से हाहाकार, 25 लाख लोग प्रभावित, सीएम नीतीश ने किया हवाई सर्वेक्षण 
delhi bihar flood
दिल्ली में मौसम का रेड अलर्ट, हिमाचल से बिहार तक आसमानी कहर! देखें रिपोर्ट 
A drunkard attacked an elderly couple sleeping with a hammer
नशेड़ी ने सोते समय बुजुर्ग दंपति पर किया हथौड़े से हमला, पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर 

16 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) ने सांसद और एमएलसी को नोटिस भेजकर 16 अगस्त तक अपना जवाब देने को कहा है.

मीडिया से बात करते हुए वीणा देवी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया. उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता कि मेरा नाम मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में कैसे आ गया, मैं केवल साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र की पंजीकृत मतदाता हूं. मुझे इस बारे में मीडिया से ही पता चला.'

Advertisement

वीणा देवी ने किया पलटवार

उन्होंने आगे कहा कि यह गलती चुनाव अधिकारियों की लापरवाही से हुई है और उन्होंने अपना नाम मुजफ्फरपुर की सूची से हटाने के लिए आवेदन भी दे दिया है. वहीं, तेजस्वी यादव के आरोपों पर उन्होंने कहा, 'वह विपक्ष में हैं, इसलिए सत्ता पक्ष के नेताओं पर ऐसे ही आरोप लगाएंगे.'

वीणा देवी

इस घटना ने बिहार की राजनीति में नए विवाद को जन्म दे दिया है. विपक्ष ने इसे चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल बताया है, जबकि सत्ता पक्ष इसे महज तकनीकी त्रुटि करार दे रहा है. अब सभी की निगाहें 16 अगस्त को मिलने वाले जवाब और चुनाव आयोग की आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement