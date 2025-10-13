scorecardresearch
 

Feedback

बिहार के चुनावी मैदान में उतरेंगे शरजील इमाम! कोर्ट में दाखिल की अंतरिम जमानत की अर्जी

2020 दिल्ली दंगों के मामले में यूएपीए के तहत जेल में बंद स्टूडेंट एक्टिविस्ट शरजील इमाम ने 18वें बिहार विधानसभा चुनाव में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की है.

Advertisement
X
शरजील इमाम दिल्ली दंगों के आरोप में UAPA के तहत जेल में बंद हैं. (File Photo: ITG)
शरजील इमाम दिल्ली दंगों के आरोप में UAPA के तहत जेल में बंद हैं. (File Photo: ITG)

दिल्ली दंगों के मामले में 2020 से यूएपीए के तहत जेल में बंद स्टूडेंट एक्टिविस्ट शरजील इमाम ने चुनाव लड़ने के लिए कोर्ट में अंतरिम जमान की अर्जी दाखिल की है. एजेंसी के मुताबिक, शरजील इमाम अपनी अर्जी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के अपने अधिकार का हवाला दिया. बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तारीख भी चुनाव आयोग ने जारी कर दी है

शरजील इमाम ने 18वें बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया है.

Bar & Bench की रिपोर्ट के मुताबिक, शरजील इमाम ने कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) समीर बाजपेयी के समक्ष अंतरिम ज़मानत याचिका दायर की है, जो दिल्ली दंगों की साज़िश के मामले की सुनवाई कर रहे हैं. उन्होंने 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक ज़मानत मांगी है.

सम्बंधित ख़बरें

gulfisha fatima
दिल्ली दंगा: शरजील इमाम के बाद SC पहुंची गुलफिशा फातिमा, HC के आदेश को दी चुनौती 
शरजील इमाम- फाइल फोटो
UAPA केस में जमानत न मिलने पर शरजील इमाम पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, कपिल सिब्बल ने उठाए सवाल 
दिल्ली दंगों पर हाईकोर्ट ने शरजील इमाम-उमर खालिद की भूमिका को बताया गंभीर और अहम (File Photo: PTI)
'प्रदर्शन की आड़ में हिंसा मंजूर नहीं...', शरजील, उमर की याचिका खारिज करते हुए HC ने क्या कहा 
शरजील इमाम- फाइल फोटो
'शरजील इमाम का भाषण जहरीला, भीड़ को उकसाया', एंटी-CAA प्रदर्शन मामले में कोर्ट ने तय किए आरोप 
anant-singh-bail-jdu-candidate-bihar-election-2025
कैंडिडेट लिस्ट जारी करने से पहले ही JDU ने बांटे सिंबल, अनंत सिंह मोकामा से होंगे पार्टी उम्मीदवार 

बहादुरगंज से चुनाव लड़ेंगे शरजील इमाम

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

शरजील पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों से जुड़े कई मामले दर्ज हैं. उन्हें अन्य मामलों में ज़मानत मिल चुकी है, लेकिन दिल्ली दंगों की साज़िश के मामले में वे जेल में बंद हैं. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूएपीए लगाया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को उन्हें इस मामले में नियमित ज़मानत देने से इनकार कर दिया था. उस आदेश के खिलाफ उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. अपनी अंतरिम ज़मानत याचिका में, इमाम ने कहा है कि वह एक "राजनीतिक कैदी और एक छात्र कार्यकर्ता" हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'असहमति जताने वालों और दंगाइयों के बीच की रेखा को धुंधला नहीं कर सकते', शरजील इमाम को बरी करते हुए कोर्ट की टिप्पणी

याचिका में कहा गया है, "शरजील इमाम अपने गृह राज्य बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो 10.10.2025 से 16.11.2025 तक दो चरणों में होने वाला है." याचिका में आगे कहा गया है कि इमाम बहादुरगंज सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement