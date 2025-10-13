बिहार के चुनावी मैदान में उतरेंगे शरजील इमाम! कोर्ट में दाखिल की अंतरिम जमानत की अर्जी

दिल्ली दंगों के मामले में 2020 से यूएपीए के तहत जेल में बंद स्टूडेंट एक्टिविस्ट शरजील इमाम ने चुनाव लड़ने के लिए कोर्ट में अंतरिम जमान की अर्जी दाखिल की है. एजेंसी के मुताबिक, शरजील इमाम अपनी अर्जी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के अपने अधिकार का हवाला दिया. बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तारीख भी चुनाव आयोग ने जारी कर दी है

शरजील इमाम ने 18वें बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया है.

Bar & Bench की रिपोर्ट के मुताबिक, शरजील इमाम ने कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) समीर बाजपेयी के समक्ष अंतरिम ज़मानत याचिका दायर की है, जो दिल्ली दंगों की साज़िश के मामले की सुनवाई कर रहे हैं. उन्होंने 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक ज़मानत मांगी है.

बहादुरगंज से चुनाव लड़ेंगे शरजील इमाम

शरजील पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों से जुड़े कई मामले दर्ज हैं. उन्हें अन्य मामलों में ज़मानत मिल चुकी है, लेकिन दिल्ली दंगों की साज़िश के मामले में वे जेल में बंद हैं. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूएपीए लगाया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को उन्हें इस मामले में नियमित ज़मानत देने से इनकार कर दिया था. उस आदेश के खिलाफ उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. अपनी अंतरिम ज़मानत याचिका में, इमाम ने कहा है कि वह एक "राजनीतिक कैदी और एक छात्र कार्यकर्ता" हैं.

याचिका में कहा गया है, "शरजील इमाम अपने गृह राज्य बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो 10.10.2025 से 16.11.2025 तक दो चरणों में होने वाला है." याचिका में आगे कहा गया है कि इमाम बहादुरगंज सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं.

