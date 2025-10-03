बिहार: CM नीतीश आज 25 लाख महिलाओं को देंगे तोहफा, दोपहर में होगी कैबिनेट की अहम बैठक

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दो बड़े कार्यक्रम करेंगे. वह आज सुबह मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे. राज्य की 25 लाख महिला लाभार्थियों को 10 हजार रुपये की पहली किस्त दी जाएगी.

इसके अलावा, आज नीतीश कैबिनेट की एक अहम बैठक भी होगी. यह बैठक बिहार विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाने के लिए आयोजित हो सकती है.

नीतीश कुमार आज सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री आवास में आयोजित एक कार्यक्रम में 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' की पहली किस्त ट्रांसफर करेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे. पिछले दिनों पीएम मोदी ने इस योजना की शुरुआत करते हुए पहले फेज में लाभुकों को राशि जारी की थी.

दोपहर में कैबिनेट की अहम बैठक

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के कार्यक्रम के बाद आज दोपहर 3:30 बजे से नीतीश कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी. अगले हफ्ते बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है, ऐसे में आचार संहिता लागू होने से पहले यह नीतीश कैबिनेट की आखिरी मीटिंग हो सकती है. इस मीटिंग में कई अहम एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना है.

