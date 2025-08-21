scorecardresearch
 

'माइनॉरिटी डायलॉग' में नीतीश कुमार गिना रहे थे काम, मदरसा शिक्षकों ने पूछा- सैलरी कब मिलेगी?

बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्लिम वोटों के सियासी समीकरण को दुरुस्त करने की कवायद में जुट गए हैं. ऐसे में अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम में पहुंचे तो मदरसा शिक्षकों ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया.

मुस्लिम वोटों को साधने में जुटे नीतीश कुमार (File photo-PTI)
बिहार की सत्ता पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए सीएम नीतीश कुमार इन दिनों जेडीयू के सियासी आधार को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं. महिला और युवाओं के बाद अब नीतीश की नज़र मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक पर है, जिसे चुनाव से पहले अपने पाले में रखने के लिए सीधे संवाद करने का प्लान बनाया गया, लेकिन उन्हें मुस्लिमों के गुस्से का सामना करना पड़ा.

गुरुवार को पटना के बापू सभागार में 'माइनॉरिटी डायलॉग' कार्यक्रम में नीतीश कुमार मुसलमानों से रूबरू हुए तो मुसलमानों के एक धड़े ने प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर की. इस दौरान सीएम नीतीश ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ संवाद भी किया.

मदरसा बोर्ड के शताब्दी समारोह में पहुंचे नीतीश कुमार ने लालू-राबड़ी शासन की याद दिलाते हुए कहा कि आरजेडी की सरकार में मुसलमानों के लिए कुछ काम नहीं किया गया. उन्होंने कहा, "मुसलमानों के लिए हमने काम किया है, हम पर भरोसा कीजिए."

नीतीश के 'माइनॉरिटी डायलॉग' में हंगामा

विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच अल्पसंख्यक संवाद का कार्यक्रम हुआ. मदरसा बोर्ड के शताब्दी समारोह के मौके पर हुए इस कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे. इस दौरान मुस्लिम समुदाय के एक धड़े ने नीतीश कुमार के सामने अपनी मांगें रखीं.

बिहार में मदरसा बोर्ड के शताब्दी कार्यक्रम से नीतीश कुमार के जाते ही मदरसा शिक्षकों ने हंगामा किया और कहा कि शिक्षकों का वेतन बकाया है, मदरसा बोर्ड की हालत बदहाल है. 

राज्य सरकारी सहायता प्राप्त मदरस शिक्षकों को काफी दिनों से वेतन नहीं मिला है. ऐसे में मदरसा शिक्षक अपनी सैलरी को लेकर कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं. ऐसे में नीतीश कुमार अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम में जिस समय अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे, उसी समय शिक्षक अपनी मांग को लेकर उनसे सवाल पूछा कि हमारी सैलरी कब मिलेगी. 

मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम में मुसलमानों के द्वारा हंगामा नीतीश कुमार के वहां से वापस लौट जाने के बाद हुआ है. नीतीश कुमार का भाषण और कार्यक्रम समाप्त हो गया था और वे वहां से निकल गए थे, उसके बाद मदरसा बोर्ड के शिक्षकों ने हंगामा किया.

---- समाप्त ----
