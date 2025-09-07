'हाथ पकड़ा और बोले इनको जिताइएगा ना...' NDA के कार्यकर्ता सम्मेलन में नीतीश की बात सुन हैरान रह गए नेता

बिहार के बक्सर में आयोजित एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक फैसले से राजनीतिक हलचल पैदा कर दी. मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए अचानक ही राजपुर विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया. उन्होंने मंच से कहा कि इस बार राजपुर से संतोष कुमार निराला को एनडीए का प्रत्याशी बनाया जाएगा. इस घोषणा के साथ ही वहां मौजूद नेता हक्के-बक्के रह गए जबकि कार्यकर्ताओं ने ताली बजाकर फैसले का स्वागत किया.

नीतीश ने किया पहले प्रत्याशी का ऐलान

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने भाषण में बिहार में अब तक हुए विकास कार्यों को गिनाया. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं. सीएम ने यह भी कहा कि आने वाले समय में राज्य में और भी बड़े विकास कार्य किए जाएंगे. इसी कड़ी में उन्होंने कार्यकर्ताओं और जनता से अपील की कि संतोष कुमार निराला को भारी बहुमत से जीताकर विधानसभा भेजें.

सभा में मुख्यमंत्री ने कहा, 'हमने बिहार में बहुत काम किया है, आप सभी का सहयोग रहा है, अब हमारा दायित्व है कि हमारे उम्मीदवार को जिताकर एक मजबूत सरकार बनाने में योगदान दें.' दूसरी ओर, जब संतोष कुमार निराला से इस घोषणा पर प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने कहा कि यह उनके लिए गर्व की बात है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है.

प्रत्याशी बनाए जाने पर गदगद हुए संतोष कुमार निराला

उन्होंने कहा कि वह पहले भी कैबिनेट के सदस्य रह चुके हैं और मुख्यमंत्री उन्हें अच्छे से जानते हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि जनता का आशीर्वाद और मुख्यमंत्री का विश्वास उन्हें इस चुनाव में जीत दिलाएगा. फिलहाल, मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद बक्सर की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है और विरोधियों की रणनीति पर भी इसका असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है.

