बीजेपी का 'मिशन बंगाल', विधानसभा चुनाव से पहले लगाएगी 700 CAA कैंप

भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले लगभग 700 CAA कैंप आयोजित करने की योजना बना रही है. इन शिविरों में शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया को सक्रिय किया जाएगा. पार्टी स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर स्वयंसेवकों की भर्ती करेगी और आम जनता को CAA के बारे में जागरूक करेगी.

CAA कैंप्स लगाने का फैसला चुनाव से पहले इस मुद्दे को लेकर पार्टी की तैयारियों का हिस्सा है. (File Photo: PTI)
भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले लगभग 700 CAA कैंप लगाएगी. पार्टी नेताओं की ओर से कोलकाता में आयोजित एक क्लोज्ड डोर मीटिंग में शरणार्थियों को नागरिकता देने और इसके लिए सीमावर्ती जिलों में CAA कैंप लगाने की योजना पर चर्चा की गई.

चुनाव से पहले 700 कैंप लगाने की तैयारी

यह पहली बार नहीं है जब बीजेपी ऐसे शिविर लगा रही है. पिछले कुछ महीनों से पार्टी भारत-बांग्लादेश सीमा के पास इस तरह के कैंप लगाती आ रही है. जैसे-जैसे 2026 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी CAA मुद्दे को लेकर तैयारी कर रही है और शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया को सक्रिय करने की योजना पर काम कर रही है.

बीजेपी सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने अगले कुछ हफ्तों में बंगाल में लगभग 700 CAA शिविर आयोजित करने का फैसला किया है. इन शिविरों में आम जनता को CAA के बारे में जानकारी दी जाएगी और यह भी बताया जाएगा कि कौन इस अधिनियम के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है.

आवेदकों की मदद के लिए की जाएगी वालंटियर्स की भर्ती

सूत्रों के अनुसार, पार्टी की टीम शिविरों के स्थान तय करेगी, स्थानीय प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करेगी, तकनीकी सहायता प्रदान करेगी और स्वयंसेवकों की भर्ती भी करेगी. नेताओं ने यह भी चर्चा की कि नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त करने में लोगों को आने वाली समस्याओं, जैसे दस्तावेजों की कमी, फॉर्म भरने में कठिनाई और आवेदन प्रक्रिया में कन्फ्यूजन को कैसे दूर किया जा सके.

