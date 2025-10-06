'बीजेपी ने चुनाव कार्यक्रम भेजा, CEC ने पढ़ दिया...', तारीखों पर विपक्ष ने उठाए सवाल

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है. पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि 'इतना बेशर्म चुनाव आयोग कभी नहीं देखा.' उन्होंने आरोप लगाया कि जिस आयोग से निष्पक्षता की उम्मीद थी, उसने हर भ्रम तोड़ दिया, और बीजेपी मुख्यालय से भेजा गया चुनाव कार्यक्रम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश जी ने बस पढ़ लिया. पप्पू यादव ने कहा कि बिहार का बच्चा-बच्चा जानता था कि अधूरी मेट्रो के उद्घाटन के बाद चुनाव की तारीखें घोषित होंगी और आयोग ने अपनी साख पर दाग लगा दिया.

कांग्रेस ने उठाए सवाल

वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आयोग को संशय और शक के घेरे में बताया और कहा कि पूरे साल कोई तैयारी नहीं हुई, अंतिम समय में प्रधानमंत्री और नीतीश की दखल के बाद ही तारीखें तय हुईं. उन्होंने बताया कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान नहीं हुआ क्योंकि फंड नहीं पहुंच पाए थे और अब फंड मिलने के बाद ही घोषणा की गई.

भाजपा अध्यक्ष ने किया शेड्यूल का स्वागत

वहीं, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने चुनाव घोषणा का स्वागत किया और इसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव बताया. उन्होंने कहा कि यह चुनाव प्रदेश को विकास और सुशासन के मार्ग पर ले जाने का अवसर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार जनकल्याण और सुशासन का पर्याय बनी है. नड्डा ने भरोसा जताया कि बिहारवासी BJP और NDA को प्रचंड समर्थन देंगे.

तेजस्वी ने 14 नवंबर को बताया ऐतिहासिक दिन

मेरे प्रिय बिहारवासियों,



𝟏𝟒 नवंबर 𝟐𝟎𝟐𝟓!



इस तारीख को हम सभी को याद कर लेना है। इतिहास के पन्नों को भविष्य में जब भी पलटा जाएगा तो ये तारीख बिहार के सुनहरे भविष्य, परिवर्तन, विकास और बुलंदी की शुरुआत बनकर हमेशा स्वर्ण अक्षरों में दिखेगी।



परिवर्तन का बिगुल बज चुका है,… — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) October 6, 2025

महागठबंधन नेता तेजस्वी यादव ने 14 नवंबर 2025 को ऐतिहासिक दिन बताते हुए जनता से सक्रिय भागीदारी की अपील की. उन्होंने पिछले 20 वर्षों में बिहार में हुए अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और प्रशासनिक विफलताओं का जिक्र करते हुए वादा किया कि महागठबंधन सरकार पहले दिन से बिहार में बदलाव और विकास की नई गाथा लिखना शुरू करेगी और युवाओं तथा बेरोजगारों के लिए रोजगार और सरकारी नौकरियों का भरोसा दिया.

LJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेंद्र मुन्ना ने कहा कि उनकी पार्टी पिछले 6 महीनों से पूरी तरह तैयार है और 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति तय कर चुकी है. उन्होंने 2020 के चुनाव में 20-22 सीटों के विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि अब पार्टी 40 से 137 सीटों तक चुनाव लड़ेगी और अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ना ही जीत की कुंजी है.

