गालीकांड पर लाठीयुद्ध... PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर पटना में बवाल, BJP कार्यकर्ताओं का कांग्रेस दफ्तर पर हंगामा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजद और कांग्रेस की संयुक्त रैली में अपशब्द कहे जाने को लेकर शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटना में कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई. भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में कांग्रेस कार्यालय पर धावा बोल दिया.
कांग्रेस नेताओं ने आज तक से बातचीत में आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय का गेट तोड़कर अंदर घुस गए और लाठियां बरसाईं. कार्यालय में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और ईंट पत्थर भी चलाए. इसमें कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं. एक कार्यकर्ता का सिर फट गया. भाजपा नेताओं ने सदाकत आश्रम तक मार्च किया और राहुल गांधी तथा इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की.
इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय 'सदाकत आश्रम' में तोड़फोड़ की. उन्होंने कांग्रेस कार्यालय का गेट जबरदस्ती खोल दिया और अंदर घुस गए. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका प्रतिरोध किया और देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठियां चलने लगीं. दोनों तरफ से एक दूसरे पर ईंट और पत्थर भी बरसाए गए.
#WATCH | Patna, Bihar: BJP and Congress workers clash as the former staged a protest against the latter in front of the Congress office. pic.twitter.com/p1tt2bytzD
— ANI (@ANI) August 29, 2025
स्थिति को संभालने के लिए पटना पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. पुलिस ने बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मौके से हटाकर स्थिति पर काबू पाया. बता दें कि दरभंगा में बुधवार (27 अगस्त) को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मतदाता अधिकार रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के लिए मंच से अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया. हालांकि, इस दौरान राहुल या तेजस्वी स्टेज पर मौजूद नहीं थे. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायर है.
पीएम मोदी को अपशब्द कहने वाला आरोपी गिरफ्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कांग्रेस और राजद के मंच से अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले आरोपी को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उसकी पहचान दरभंगा के रहने वाले रिजवी उर्फ राजा के रूप में हुई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर कांग्रेस और राजद की तीखी आलोचना की. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा, 'बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्रीनरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माताजी के लिए कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, वह न केवल निंदनीय है, बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाला है.'
बिहार के दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माताजी के लिए कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार गालियों से भरी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, वह न केवल निंदनीय है, बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाला है।— Amit Shah (@AmitShah) August 28, 2025
राहुल गांधी के नेतृत्व में…
उन्होंने आगे लिखा, 'राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की राजनीति अपने निम्न स्तर पर आ पहुंची है. उनको यह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि कैसे एक गरीब मां का बेटा बीते 11 वर्षों से प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ है और अपने नेतृत्व में देश को निरंतर आगे ले जा रहा है. यह साफ दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अपने उस चाल-चरित्र में वापस लौट आई है, जिसके माध्यम से उसने हमेशा देश की राजनीतिक संस्कृति में जहर घोलने का काम किया. गुजरात के मुख्यमंत्री काल से लेकर आज तक गांधी परिवार ने मोदी जी के खिलाफ नफरत फैलाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है. परंतु अब तो इन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं. यह हर मां का, हर बेटे का अपमान है, जिसके लिए 140 करोड़ देशवासी उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे.'