aajtak.in के पाठकों का अनुमान, बिहार में बंपर जीत के साथ सत्ता में लौटेंगे नीतीश कुमार

बिहार विधानसभा चुनाव पर आजतक के पब्लिक पोल को लेकर लोगों में उत्साह नजर आया. इस सर्वे में aajtak.in के 25 हजार से ज्यादा पाठकों ने अपनी राय दी. पाठकों ने बिहार चुनाव के नतीजों का जो अनुमान लगाया है, उसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है.

सर्वे के अनुसार, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू-बीजेपी गठबंधन इस चुनाव में 54% सीटें जीतेगा (File Photo: PTI)
आजतक डिजिटल के पब्लिक पोल सर्वे में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिलचस्प नतीजे सामने आए हैं. इस सर्वे में aajtak.in के 25 हजार से ज्यादा पाठकों ने अपनी राय दी, जिसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है.

सर्वे के अनुसार, जेडीयू-बीजेपी गठबंधन इस चुनाव में 54% सीटें जीतेगा, वहीं आरजेडी-कांग्रेस महागठबंधन के हिस्से में ही 35% सीटें आएंगी. पाठकों के अनुमान के मुताबिक प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को 6% सीटें मिलेंगी जबकि अन्य दलों को कुल मिलाकर 5% सीटों पर जीत मिलेगी.

इस हिसाब से पाठकों ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का जो अनुमान लगाया है, उसमें बीजेपी-जेडीयू को कुल मिलाकर 130 सीटें जबकि महागठबंधन को महज 85 सीटें मिलेंगी. अन्य को जहां 13 सीटें मिलेंगी वहीं जनसुराज को 15 सीटों पर जीत मिलेगी. गौरतलब है कि 243 सीटों वाले बिहार में बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए.

आजतक डिजिटल के पाठकों का ये अनुमान इन चुनावों के अलग-अलग एक्जिट पोल्स से ही मेल खाता है, जो इन चुनावों में एनडीए गठबंधन की बंपर जीत का ऐलान कर रहे हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि एनडीए (बीजेपी + जेडीयू) को मिलकर जनता का अच्छा समर्थन प्राप्त हो रहा है, जो यह संकेत देता है कि पिछले कुछ महीनों में सरकार के कामकाज, केंद्र की योजनाओं और स्थानीय नेतृत्व ने जनता के बीच सकारात्मक असर छोड़ा है.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

हालांकि एक्जिट पोल की तरह पाठकों के ये अनुमान कितने सच्चे हैं, इसका पता 14 नवंबर को ही चलेगा जब बिहार चुनाव की मतगणना होगी और ईवीएम से वोट निकलेंगे. गौरतलब है कि आजतक डिजिटल के पाठकों में से जिन पाठकों का अनुमान फाइनल आंकड़ों के सबसे करीब होगा, उन्हें आकर्षक इनाम दिए जाएंगे. ऐसे भाग्यशाली विजेताओं के नाम का ऐलान 17 नवंबर सोमवार को किया जाएगा.

गौरतलब है कि ये सर्वे पिछले एक महीने से aajtak.in पर हुआ था और ये कोई ओपिनियन पोल या exit poll नहीं है. इसके आंकड़े आजतक पर प्रसारित एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल से अलग हैं, जिसमें एनडीए को 121-141, महागठबंधन को 98-118 सीटें मिलने का अनुमान है.

---- समाप्त ----
