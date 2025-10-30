Bihar Elections 2025 LIVE: बिहार में हाईवोल्टेज चुनावी गुरुवार... पीएम मोदी की मुजफ्फरपुर-छपरा में रैली, नीतीश के गढ़ नालंदा में राहुल की जनसभा

Bihar Assembly Election 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के लिए अब महज़ कुछ दिन बचे हैं. चुनाव के मद्देनज़र राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में तेजी आ गई है. आज प्रधानमंत्री मोदी दो जगहों पर रैलियां करेंगे. सुबह 11 बजे मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में और दोपहर 12:45 बजे छपरा में. ये रैलियां एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित की जा रही हैं. वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह ज़िले नालंदा और बरबीघा में चुनावी रैलियां करेंगे. इससे पहले वे मुजफ्फरपुर और दरभंगा में भी रैलियां कर चुके हैं.
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज मधेपुरा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में कुल 9 जनसभाएं करेंगे. वे मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, दरभंगा और अन्य स्थानों पर जनता को संबोधित करेंगे.
चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है. आज दूसरे चरण के चुनाव कर्मियों को ईवीएम और लॉगिन की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके.
आज राहुल गांधी बिहार में नालंदा और बरबीघा में चुनावी रैलियां करेंगे. वे महागठबंधन के समर्थन में जनसभाएं कर रहे हैं और युवाओं एवं आम जनता को संबोधित करेंगे. इसके अलावा, कांग्रेस की प्रियंका गांधी, शशि थरूर और अन्य वरिष्ठ नेता भी बिहार में चुनाव प्रचार में सक्रिय रहेंगे. कांग्रेस के अन्य नेताओं की रैलियां और जनसमुदाय के बीच संवाद भी चुनाव प्रचार अभियान का हिस्सा हैं. राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेता महागठबंधन के लिए व्यापक जनसमर्थन जुटाने में लगे हुए हैं.
राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव की आज बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के तहत कई जनसभाएं और रैलियां निर्धारित हैं. वे मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, दरभंगा और अन्य स्थानों पर जनता को संबोधित करेंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में दो बड़ी चुनावी रैलियां करेंगे. पहली रैली सुबह 11 बजे मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में होगी, जबकि दूसरी रैली दोपहर 12 बजकर 45 मिनट पर छपरा में रखी गई है. ये दोनों सभाएं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में की जा रही हैं.
दोनों रैलियों में केंद्र और राज्य स्तर के सभी बड़े नेता मंच पर मौजूद रहेंगे. एनडीए की कोशिश है कि प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं के ज़रिए चुनावी माहौल पूरी तरह उनके पक्ष में बने. मुजफ्फरपुर और छपरा दोनों इलाकों में पहले से ही तैयारी तेज़ है और बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है.
प्रधानमंत्री की मौजूदगी से बिहार में राजनीतिक गर्मी और बढ़ गई है. एनडीए के कार्यकर्ताओं में उत्साह साफ दिख रहा है, वहीं विपक्षी दल भी इन रैलियों पर नज़दीकी निगाह रख रहे हैं. बिहार चुनाव के लिए यह दौर अब पूरी तरह जोश में है और प्रधानमंत्री की सभाएं इसे और तीखा बना सकती हैं.