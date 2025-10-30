Bihar Elections 2025 LIVE: बिहार में हाईवोल्टेज चुनावी गुरुवार... पीएम मोदी की मुजफ्फरपुर-छपरा में रैली, नीतीश के गढ़ नालंदा में राहुल की जनसभा

Bihar Assembly Election 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के लिए अब महज़ कुछ दिन बचे हैं. चुनाव के मद्देनज़र राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में तेजी आ गई है. आज प्रधानमंत्री मोदी दो जगहों पर रैलियां करेंगे. सुबह 11 बजे मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में और दोपहर 12:45 बजे छपरा में. ये रैलियां एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित की जा रही हैं. वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह ज़िले नालंदा और बरबीघा में चुनावी रैलियां करेंगे. इससे पहले वे मुजफ्फरपुर और दरभंगा में भी रैलियां कर चुके हैं.

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज मधेपुरा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में कुल 9 जनसभाएं करेंगे. वे मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, दरभंगा और अन्य स्थानों पर जनता को संबोधित करेंगे.

चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है. आज दूसरे चरण के चुनाव कर्मियों को ईवीएम और लॉगिन की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके.

