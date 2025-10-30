'कट्टा-क्रूरता, कटुता, करप्शन और कुशासन RJD की पहचान', मुजफ्फरपुर में बोले पीएम

बिहार के मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी-कांग्रेस समेत पूरे महागठबंधन पर हमला बोला है. पीएम ने कहा कि आरजेडी की पहचान कट्टा, क्रूरता, कटुता, करप्शन और कुशासन से है. कुशासन में गरीब का हक लूट जाता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ परिवार ही फलते-फूलते हैं. ऐसे लोग कभी भी बिहार का भला नहीं कर सकते.

पीएम नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर में विशाल जनसभा को संबोधित कर कहा, 'आरजेडी की पहचान कट्टा, क्रूरता, कटुता, करप्शन और कुशासन से है. कट्टा, क्रूरता राज में कानून दम तोड़ता है. ये चीजें जहां होती हैं, वहां विकास नहीं होता. इन्होंने बिहार के साथ विश्वासघात किया है. अपमान करने वालों को बिहार माफ नहीं करेगा.विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है.'

'ऐसे लोग बिहार का भला नहीं कर सकते'

पीएम ने कहा, ' जहां RJD और कांग्रेस का कुशासन हो, वहां विकास का नामो-निशान नहीं होता है. जहां करप्शन हो, वहां सामाजिक न्याय नहीं मिलता है. गरीब का हक लूट जाता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ परिवार ही फलते-फूलते हैं. ऐसे लोग कभी भी बिहार का भला नहीं कर सकते.'

PM ने कहा, 'बिहार को आगे बढाने के लिए उद्यम चाहिए, उद्योग चाहिए और उद्योग के लिए जमीन, बिजली, कनेक्टिविटी और कानून का राज चाहिए. सोचिए, जिनका इतिहास जमीन कब्जाने का हो, वो किसी उद्योग को जमीन देंगे क्या?. जिन्होंने बिहार को लालटेन युग में रखा, वो बिजली दे पाएंगे क्या?. जिन्होंने रेल को लूटा, वो बिहार में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे क्या?.जिन्होंने भ्रष्टाचार और घोटाले के रिकॉर्ड तोड़ दिए, वो कानून का राज ला सकते हैं क्या?.'

आज बिहार में बन रहे हैं रेल इंजन: PM मोदी

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि बिहार ने भाजपा-NDA का सुशासन देखा है. आज बिहार में रेल के इंजन बन रहे हैं, डेयरी के बड़े-बड़े प्लांट लग रहे हैं, मखाना अब दुनिया भर में जा रहा है.

गोलू हत्याकांड का किया जिक्र

PM ने गोलू हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा, 'जंगलराज के दिनों को याद करते हैं तो अंदाजा लगता है कि हालात कितने खतरनाक थे. आप मुजफ्फरपुर के लोग RJD सरकार में हुआ गोलू अपहरण कांड कभी नहीं भूल सकते हैं. इसी शहर में 2001 में स्कूल जाते हुए एक छोटे से बालक को अपराधियों ने दिन-दहाड़े किडनैप कर लिया था और बदले में बहुत सारे रुपये मांगे थे और जब रुपये नहीं दे पाए तो RJD के इन चट्टे-बट्टों ने उस छोटे से बालक के टुकड़े-टुकड़े कर दिए थे.'

मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छठ मैया की पूजा में मां की भक्ति है. छठ पूजा बिहार नहीं, पूरे देश का गौरव है. छठ को यूनेस्को सूची में शामिल करवाएंगे. भारत समेत दुनियाभर में छठ पर्व के गौरव को बढ़ाएंगे. मैं बिहार का कर्जदार हूं.

