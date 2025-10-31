scorecardresearch
 
लाइव अपडेट

Bihar Election LIVE Updates: बिहार चुनाव के लिए आज जारी होगा NDA का मेनिफेस्टो, नड्डा-नीतीश-मांझी करेंगे जारी

aajtak.in | नई दिल्ली | 31 अक्टूबर 2025, 7:34 AM IST

Bihar Assembly Election 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव अभियान जोर पकड़ चुका है. गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी ने राज्य में अलग-अलग रैलियां कीं. मोदी ने RJD पर 'जंगल राज' का आरोप लगाया, जबकि राहुल गांधी ने पेपर लीक और खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को मुद्दा बताया. नीतीश कुमार और अन्य नेता भी आज रैलियां करेंगे.

आज जारी होगा एनडीए का घोषणा पत्र आज जारी होगा एनडीए का घोषणा पत्र

Bihar Assembly Election 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनावों के लिए कैंपेन तेज़ हो गया है. गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनावी राज्य के अलग-अलग हिस्सों में रैलियां की. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार में विपक्षी RJD पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उनके 'जंगल राज' के दौरान पार्टी के नेता शोरूम पर छापा मारकर गाड़ियां ले जाते थे. नालंदा और शेखपुरा में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए गांधी ने आरोप लगाया कि बिहार अब पेपर लीक और खराब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का दूसरा नाम बन गया है. 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यानी 31 अक्टूबर को गौराबराम, अली नगर, केवटी, दरभंगा और मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे. वहीं, चिराग पासवान शाहपुर और विक्रम विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मनेर और दीघा विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे. और मनोज तिवारी कल खगड़िया में रोड शो करेंगे. 

बिहार चुनाव से जुड़ी खबरों और चुनावी विश्लेषण को आप यहां क्लिक कर पढ़ सकते हैं - बिहार विधानसभा चुनाव 2025

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ी ताजा और सटीक खबरें जानने के लिए AajTak के इस पेज से जुड़े रहिए. यहां पर चुनाव के हर महत्वपूर्ण अपडेट हर कुछ क्षण बाद जोड़े जा रहे हैं.

7:34 AM (38 मिनट पहले)

Bihar Election Updates: NDA का घोषणापत्र आज होगा जारी, पटना में जुटेंगे बड़े नेता

Posted by :- Sakib

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) आज 31 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना घोषणापत्र जारी करेगा. यह कार्यक्रम पटना के होटल मौर्य में आयोजित किया जाएगा. इस मौके पर पार्टी के कई सीनियर नेता मौजूद रहेंगे, जिनमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हैं.

NDA का घोषणापत्र जारी करने के दौरान मंच पर गठबंधन के कई प्रमुख चेहरे उपस्थित रहेंगे. इनमें जगत प्रकाश नड्डा, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, धर्मेंद्र प्रधान, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, संजय झा, ललन सिंह और भाजपा बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल शामिल होंगे.

यह घोषणापत्र पटना के होटल मौर्य में जारी किया जाएगा, जहां NDA आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी योजनाओं और संकल्पों को प्रस्तुत करेगा.

 
