Bihar Election LIVE Updates: बिहार चुनाव के लिए आज जारी होगा NDA का मेनिफेस्टो, नड्डा-नीतीश-मांझी करेंगे जारी

Bihar Assembly Election 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनावों के लिए कैंपेन तेज़ हो गया है. गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनावी राज्य के अलग-अलग हिस्सों में रैलियां की. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार में विपक्षी RJD पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उनके 'जंगल राज' के दौरान पार्टी के नेता शोरूम पर छापा मारकर गाड़ियां ले जाते थे. नालंदा और शेखपुरा में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए गांधी ने आरोप लगाया कि बिहार अब पेपर लीक और खराब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का दूसरा नाम बन गया है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यानी 31 अक्टूबर को गौराबराम, अली नगर, केवटी, दरभंगा और मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे. वहीं, चिराग पासवान शाहपुर और विक्रम विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मनेर और दीघा विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे. और मनोज तिवारी कल खगड़िया में रोड शो करेंगे.

बिहार चुनाव से जुड़ी खबरों और चुनावी विश्लेषण को आप यहां क्लिक कर पढ़ सकते हैं - बिहार विधानसभा चुनाव 2025

