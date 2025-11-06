'एंटी नहीं, प्रो इनकंबेंसी...', बिहार में बंपर वोटिंग पर बोले जेपी नड्डा

बिहार में पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है. इस दौरान रिकॉर्ड तोड़ 64.66 फीसदी वोटिंग हुई है. आमतौर पर ज्यादा वोटिंग को सत्ताधारी पार्टी के लिए खतरे की घंटी माना जाता है. इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भरोसा जताया कि बिहार में एंटी इनकंबेंसी नहीं है और NDA की वापसी होगी.

मतदान के बाद हूं आश्वस्तः जेपी नड्डा

आजतक को दिए इंटरव्यू में जेपी नड्डा ने कहा, 'मैं पहले भी आश्वस्त था और आज के मतदान के बाद बिल्कुल आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में और एनडीए की सरकार आ रही है और 160 प्लस सीटें लेकर के एनडीए सरकार बना रही है.'

हाई वोटिंग परसेंटेज और एंटी इनकंबेंसी के सवालों पर जेपी नड्डा ने कहा, 'एंटी इनकंबेंसी कहीं है नहीं और कहीं दिखी नहीं. यहां एंटी इनकंबेंसी नाम की चीज नहीं है बल्कि प्रो इनकंबेंसी है. सबसे पहली बात है कि बिहार के लोगों में विकास के प्रति एक उमंग उत्साह दिखा है. बिहार के लोग जागे हैं और वो विकास के साथ अपने आप को जोड़कर आगे चलना चाहते हैं और इसके लिए स्थिरता चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं और वह ऐसी सरकार चाहते हैं जो स्टेबिलिटी के साथ एक बेहतर एनवायरमेंट बनाकर बिहार को आगे ले जाएं ताकि हम विकसित भारत के साथ जुड़ सकें.'

एनडीए को मिलता है समाज के सभी वर्ग से वोट

नड्डा बोले, 'जो वोट पड़ रहा है और यह जो हाई परसेंटेज वोटिंग हुई है वह इस कारण से है कि लोग अपने आप को संशय में नहीं रखना चाहते. वो तय करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से बिहार की सरकार आए और पीएम मोदी का आशीर्वाद जो मिल रहा है उसका फायदा बिहार को मिल सके. इसलिए हाई परसेंटेज वोटिंग हुई है और वह प्रो इनकंबेंसी का वोट है.'

बीजेपी अध्यक्ष ने आगे कहा, 'तेजस्वी को एक विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ वोट पड़ता है. जहां तक एनडीए का सवाल है एनडीए को समाज के सभी वर्गों का वोट पड़ता है.'

