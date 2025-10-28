बगावती तेवर पर एक्शन, दो वर्तमान और 4 पूर्व विधायकों समेत 27 नेताओं को आरजेडी ने किया निष्कासित

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने सोमवार को 27 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों और बिहार विधानसभा चुनावों में संगठन की विचारधारा का उल्लंघन करने के आरोप में पार्टी से निकाल दिया. इनमें दो विधायक, चार पूर्व विधायक और एक MLC शामिल हैं.

RJD के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के एक बयान के मुताबिक, निकाले गए नेताओं को पार्टी की प्राइमरी सदस्यता से भी सस्पेंड कर दिया गया है.

बयान में कहा गया है, "RJD ने इन नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तब की, जब पाया गया कि वे RJD या महागठबंधन के उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे."

किन नेताओं पर हुआ एक्शन?

निकाले गए विधायकों में छोटे लाल राय (परसा) और मोहम्मद कामरान (गोविंदपुर) शामिल हैं. चार पूर्व विधायक - राम प्रकाश महतो, अनिल साहनी, सरोज यादव और अनिल यादव और पूर्व MLC गणेश भारती को भी सस्पेंड कर दिया गया है.

निकाले गए अन्य प्रमुख नेताओं में रितु जायसवाल, अक्षय लाल यादव, राम सखा महतो, अवनीश कुमार, भगत यादव, मुकेश यादव, संजय राय, कुमार गौरव और राजीव कुशवाहा शामिल हैं.

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक सीनियर RJD नेता ने कहा, "निकाले गए नेता INDIA ब्लॉक और RJD के आधिकारिक तौर पर घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ काम कर रहे थे."

अगले महीने चुनाव...

बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा में 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में चुनाव होंगे और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

