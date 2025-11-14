scorecardresearch
 

मुस्लिम-यादव नहीं... बिहार रिजल्ट के बाद पीएम मोदी ने बताया जीत का नया 'MY' फॉर्मूला

पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत 'छठी मईया की जय' के उद्घोष से की और कहा कि बिहार की जनता ने गर्दा उड़ा दिया. पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं जंगलराज और कट्टा सरकार की बात करता था तो आरजेडी पार्टी कोई आपत्ति नहीं जताती थी. हालांकि, इससे कांग्रेस बेचैन हो जाती थी.

पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए अब बिहार में 25 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा की ओर आगे बढ़ रहा है. (Photo- PTI)
बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की शाम दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने गमछा लहराकर बिहार के लोगों का अभिवादन किया. उन्होंने उत्साहित कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले जनता जनार्दन के प्रति आभार व्यक्त किया. मंच पर उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे.

पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत 'छठी मईया की जय' के उद्घोष से की और कहा कि बिहार की जनता ने गर्दा उड़ा दिया. आज बिहार में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया. उन्होंने कहा कि एनडीए जनता का सेवक है और सेवक की तरह लगातार मेहनत कर जनता का दिल जीतने की कोशिश करता है. प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, “बिहार ने बता दिया है- फिर एक बार NDA सरकार.”

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार में कुछ दलों ने तुष्टिकरण वाला MY (मुस्लिम-युवा) फार्मूला बनाया, लेकिन आज की जीत ने एक नया सकारात्मक नया MY फार्मूला दिया है- यह है महिला और यूथ.

'कट्टा सरकार की वापसी नहीं होगी'

पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं जंगलराज और कट्टा सरकार की बात करता था तो आरजेडी पार्टी कोई आपत्ति नहीं जताती थी. हालांकि, इससे कांग्रेस बेचैन हो जाती थी. आज मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि कट्टा सरकार बिहार में कभी नहीं लौटेगी. बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया है. बिहार के लोगों ने समृद्ध बिहार के लिए मतदान किया है. मैंने चुनाव प्रचार के दौरान, बिहार की जनता से रिकॉर्ड वोटिंग का आग्रह किया था और बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए.

'मतदाता सूची शुद्धिकरण को युवा ने गंभीरता से लिया'

उन्होंने कहा कि आज बिहार, देश के उन राज्यों में है, जहां सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है और इनमें हर धर्म और हर जाति के युवा शामिल हैं. उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा और उनके सपनों ने जंगलराज वाले पुराने और सांप्रदायिक MY Formula को ध्वस्त कर दिया है. मैं आज बिहार के युवाओं का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं. यह सिर्फ एनडीए की जीत नहीं है. यह लोकतंत्र की भी जीत है. इसने चुनाव आयोग में जनता का विश्वास मजबूत किया है.

उन्होंने कहा, "बिहार में निवेश आएगा और यह निवेश अधिक रोजगार लाएगा. बिहार में पर्यटन का विस्तार होगा और लोग बिहार की नई ताकत देखेंगे. हमारे तीर्थ स्थलों, आस्था के स्थानों और ऐतिहासिक धरोहरों का कायाकल्प किया जाएगा."

चुनाव आयोग की तारीफ की

पीएम ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में, खासकर हाशिए पर पड़े समूहों में मतदान प्रतिशत में वृद्धि, चुनाव आयोग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है. यह वही बिहार है जो कभी माओवादी उग्रवाद से ग्रस्त था, जहां नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान अक्सर दोपहर 3 बजे तक ही समाप्त हो जाता था. हालांकि, इस चुनाव में लोगों ने उल्लेखनीय उत्साह के साथ मतदान किया.

अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि बिहार वो धरती है, जिसने भारत को लोकतंत्र की जननी होने का गौरव दिया है. आज उसी धरती ने लोकतंत्र पर हमला करने वाली ताकतों को धूल चटाई है. बिहार ने फिर दिखाया है, 'झूठ हारता है - जनविश्वास जीतता है'. बिहार ने डंके की चोट पर ​कह दिया है, जमानत पर चल रहे लोगों का जनता साथ नहीं देगी. तुष्टिकरण के युग की जगह अब सार्वभौमिक संतुष्टि (संतुष्टिकरण) ने ले ली है. भारत की जनता अब केवल विकास चाहती है.

'बिहार में 25 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा की ओर एनडीए'

पीएम मोदी ने कहा कि नई सरकार के साथ एनडीए अब बिहार में 25 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा की ओर आगे बढ़ रहा है. बिहार ने ये सुनिश्चित किया है कि बिहार की महान भूमि पर फिर कभी जंगलराज की वापसी नहीं होने वाली है. आज की ये जीत बिहार के उन बहनों, बेटियों की है, जिन्होंने आरजेडी के राज में जंगलराज का आतंक झेला है. ये जीत, बिहार के उस नौजवान की है, जिसके भविष्य को कांग्रेस और लाल झंडे वालों के आतंक के कारण बर्बाद किया गया. आज के ये परिणाम, वंशवाद की राजनीति के खिलाफ, विकासवाद की राजनीति को दिया जनादेश है.

छठ पूजा को ‘ड्रामा’ कहने वालों पर हमला

पीएम मोदी ने कहा कि जिन्होंने दशकों तक देश पर शासन किया उन्होंने बिहार का सम्मान नहीं किया. उन्होंने कहा कि जो लोग छठ पूजा को ड्रामा कह सकते हैं, वे बिहार की संस्कृति का कितना सम्मान करते होंगे? हमारी सरकार छठ को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल करने के लिए काम कर रही है. इसका उद्देश्य इस संस्कृति की वैश्विक और राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देना और दुनिया भर में इसके साथ गहरा जुड़ाव पैदा करना है. 

हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की जीत का जिक्र

प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा ने तीसरी बार सेवा का अवसर दिया, महाराष्ट्र में लगातार तीसरी बार जीत मिली, और दिल्ली ने 25 साल बाद बहुमत दिया. इसी क्रम में बिहार की यह जीत भी जनता के भरोसे और विकास-समर्थक राजनीति का प्रमाण है.

बंगाल के लोगों को भी संदेश

पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ‘मुस्लिम-लीगी माओवादी कांग्रेस’, यानी MMC बन गई है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर एक धड़ा है जो इस नकारात्मक राजनीति से नाराज़ है और आगे पार्टी में बड़ा विभाजन संभव है.

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि गंगा बिहार से होकर बहती है और बंगाल तक पहुंचती है. बिहार ने बंगाल में भाजपा की जीत का मार्ग भी प्रशस्त किया है. मैं बंगाल के भाइयों और बहनों को भी बधाई देता हूं. अब, आपके साथ मिलकर, भाजपा पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी.

---- समाप्त ----
