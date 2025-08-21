scorecardresearch
 

राहुल गांधी की बिहार यात्रा में लगे 'वोट चोर गद्दी छोड़' के नारे... कांग्रेस सांसद ने BJP पर साधा निशाना

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहार में मताधिकार छीनने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची में हेराफेरी की जा रही है, जिसे वे 'वोट चोरी' करार देते हैं. उनके मुताबिक, यह न केवल लोकतंत्र पर हमला है, बल्कि संविधान पर भी सीधा आक्रमण है.

बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर रैली कर रहे हैं (Photo- PTI)
कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को बिहार के मुंगेर में भारी बारिश के बीच आयोजित ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के पांचवें दिन बीजेपी और चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला. उन्होंने जनता से नारा लगाने की अपील करते हुए कहा “दो नारे याद रखिए, पहला ‘वोट चोर गद्दी छोड़’, और दूसरा ‘हमें रोजगार चाहिए’.”

कांग्रेस नेता ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, “संविधान बनाने में बाबा साहेब अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, महात्मा गांधी ने बलिदान दिया. यह संविधान ही है जो गरीब, कमजोर और हर आम नागरिक की रक्षा करता है. लेकिन आज बीजेपी और उसके साथी इस संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं. यह वोट चोरी संविधान पर हमला है, और हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे.”

राहुल गांधी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों में भी धांधली की गई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए जनता का मताधिकार छीन रही है और इससे केवल चुनिंदा उद्योगपतियों का फायदा हो रहा है. राहुल गांधी ने लोगों से वादा किया कि INDIA Bloc जनता के साथ खड़ा रहेगा और बीजेपी की 'वोट चोरी' की साजिश को कामयाब नहीं होने देगा. संविधान और मताधिकार की रक्षा के लिए वह किसी भी स्तर तक संघर्ष करने को तैयार हैं.

भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने एकजुट होकर आवाज उठाने का आह्वान किया कि हिंदुस्तान के हर गरीब को मालूम होना चाहिए कि ये संविधान आपको बचाता है, आपकी रक्षा करता है और ये आपकी आवाज है. इसको ये लोग मिलकर खत्म करना चाहते हैं. इस संविधान को हम कभी नहीं मिटने देंगे.

