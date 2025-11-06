बिहार: पत्थरबाजी, गोबर फेंका, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश... लखीसराय में भीड़ ने घेर ली Dy CM विजय सिन्हा की गाड़ी

बिहार में पहले चरण के चुनाव के दौरान लखीसराय में जमकर हंगामा हुआ है. बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरोप लगाया है कि लखीसराय के बूथ नंबर 404 और 405 पर उनके काफिले पर हमला हुआ है. उन्होंने कहा कि RJD कार्यकर्ता मतदान प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं. और उनकी सुरक्षा को खतरा है.

विजय सिन्हा ने कहा कि लखीसराय में बूथ कैप्चर करने की कोशिश हुई है. मेरे काफिले पर गोबर फेंका गया है. उन्होंने कहा कि आरजेडी के मानसिकता के लोग इस तरह का काम कर रहे हैं.

इस घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो में वीडियो सिन्हा के काफिले को रोककर कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं. और हंगामा कर रहे हैं. जबकि विजय सिन्हा मीडिया से बात कर रहे हैं.

गोबर फेंका, पत्थरबाजी और बूथ कैप्चर की कोशिश

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

एक अन्य वीडियो में कुछ लोग विजय सिन्हा के काफिले पर गोबर फेंक रहे हैं. विजय सिन्हा ने कहा कि उनके काफिले पर पत्थरबाजी भी की गई. विजय सिन्हा लखीसराय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और प्रत्याशी होने के नाते चुनाव के दौरान वे फील्ड का दौरा कर रहे थे.

Advertisement

ये घटना लखीसराय के खोरियारी गांव में हुई है. विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जब अपने निर्वाचन क्षेत्र के खोरियारी गांव जा रहे थे तो राजद समर्थकों ने उनकी गाड़ी घेर ली, चप्पलें फेंकी, पत्थर और गोबर फेंका और "मुर्दाबाद" के नारे लगाए.

घटना के बाद उपमुख्यमंत्री ने एसपी से फोन पर बात की. और पूरी घटना की जानकारी दी. हालांकि उन्होंने कहा कि यहां का एसपी कायर और कमजोर है. विजय सिन्हा ने कहा कि वे इस घटना की जानकारी डीजीपी को देंगे. और अगर उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया तो वे वहीं धरने पर बैठ जाएंगे.

वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से बात करने के बाद लखीसराय एसपी अजय कुमार तुरंत घटनास्थल पहुंच गए. एसपी अजय कुमार ने कहा कि वे सुबह इस स्थान पर आए थे और यहां सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था. लेकिन बाद में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का विरोध हुआ है.

SP को लेकर पहुंचे खोरियारी गांव

इस घटना के कुछ देर बाद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा एसपी अजय कुमार को लेकर उस गांव में पहुंचे जहां उनका विरोध हुआ था. एसपी अजय कुमार ने कहा कि अब मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है.

लखीसराय के डीएम मिथिलेश मिश्रा ने कहा है कि लखीसराय में शांति से चुनाव चल रहे हैं. हर उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने का अधिकार है. अगर हमें कोई शिकायत मिलती है, तो हम उसकी जांच करेंगे. हम शांति बहाली सुनिश्चित कर रहे हैं. स्थिति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement

#WATCH | #BiharElection2025 | RJD supporters surrounded Deputy CM and BJP candidate from Lakhisarai constituency, Vijay Kumar Sinha's car, hurled slippers, pelted stones and cow dung and chanted "Murdabad", as he visited Khoriari village in his constituency. The Deputy CM spoke… pic.twitter.com/jkKl98Hkyz — ANI (@ANI) November 6, 2025

जिस इलाके में विजय सिन्हा का विरोध हुआ है वहां पर आरजेडी के समर्थक ज्यादा संख्या में हैं. इसलिए उन्हें वहां विरोध झेलना पड़ा. ये ऐसा इलाका है जहां 2020 में भी विजय सिन्हा का विरोध हुआ था.

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए विजय सिन्हा ने विरोधियों को कहा कि इनकी छाती पर बुलडोजर चलेगा. विजय सिन्हा ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. सभी को शांतिपूर्वक वोट डालने का अधिकार है. मेरे पोलिंग एजेंट को वापस क्यों भेजा गया? इसका जवाब दिया जाना चाहिए. विजय सिन्हा अपने पोलिंग एजेंटों को वापस भेजे जाने को बर्दाश्त नहीं करेंगे.

---- समाप्त ----